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▲虞書欣（左）與潘宥誠（右）昔因節目《一年級·畢業季》結緣而成為好友。（圖／翻攝自微博@莓仁凍梨）

中國女星虞書欣日前接連爆出爸爸公司放高利貸、霸凌其他女星、早期上節目大頭症等爭議，甜妹人設大崩壞。不料近日又被演員好友潘宥誠揭開雙方的決裂內幕，指出自己曾多次受對方所託，幫忙轉發新劇宣傳，不料自己要求幫忙時，對方卻過河拆橋，以公司不允許為由拒絕，讓他感到非常失望。潘宥誠近日在直播中，透露自己跟虞書欣的決裂內幕，表示對方在之前常叫他幫忙轉發各種東西，但輪到自己請對方幫忙轉發時，虞書欣卻以「公司不讓」為由拒絕，潘宥誠表示那就各過各的、不要聯絡。沒想到虞書欣的節目《青春有你2》要播出時，又叫潘宥誠轉發，潘宥誠則提到她之前沒轉發的事情，所以自己也不會幫忙，卻被對方說記仇，還說：「我快要紅了。」更是讓他傻眼。而這個內容也火速在微博瘋傳，但不少人都抱持不信態度，甚至挖出虞書欣曾多次幫他轉發宣傳的照片，「他可從來沒給虞書欣宣傳過，虞書欣一直單向給他宣傳罷了」、「謊話連篇，虞書欣體面人」、「你又不是什麼大人物，人家用你宣傳」、「好心疼虞書欣啊。」潘宥誠於2016年正式出道，早期活躍於各大綜藝與網劇，曾出演過《墨雨雲間》、《玉茗茶骨》等劇。他與虞書欣在2016年參與綜藝節目《一年級·畢業季》時認識，因同為該節目的旁聽生而結下友誼，過去曾是關係要好的朋友。