中國國家主席習近平傳有可能5月底到6月初訪問北韓，與領導人金正恩舉行會談，據傳中方維安、禮賓先遣團已抵達北韓首都，平壤市中心也正在興建一座臨時建築，疑似是為了迎接習近平到訪。
據專門報導北韓消息的美國媒體《NK News》報導，在先前外媒傳出習近平近期可能訪問北韓後，最新衛星影像以及本週訪問北韓的新加坡外長所拍攝的影片顯示，平壤金日成廣場前方正動工興建一座建築，其結構與過去北韓迎接外國重要元首時所使用的臨時觀禮亭極其相似。
習近平將訪北韓 機場先騰專機空間
《NK News》報導，29日拍攝的平壤國際機場衛星影像，可以看到機場內部已經提前清空部分區域，移開原本停放的客機，為外國高級訪團抵達騰出空間。
高麗航空（Air Koryo）旗下的8架民航機在28日至29日之間，已集體從客運航廈北側的停機坪移往跑道對側的多個不同區域。2024年普丁訪問北韓前，平壤機場也以一樣的方式移開至少13架飛機。
平壤市中心急建觀禮亭 星國外長拍到施工現場
新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）近日訪問北韓，26日在平壤拍攝的畫面顯示，金日成廣場前方的核心區域，已經被高大圍欄阻隔，旁邊還停放著一輛大型移動式起重機。
《NK News》核對後證實，該圍欄圍起的施工區域，與2024年普丁、上月白俄羅斯總統盧卡申科訪問北韓時，臨時搭建的接見觀禮亭，位置完全相同。且是在24日後才緊急動工。
有望比普丁規模更大 趕工蓋2大飯店迎賓
普丁2024年訪問北韓時，金日成廣場周邊掛滿國旗、裝飾物，還搭建大型軍樂隊及管弦樂隊使用的天篷，歡迎儀式則是搭乘豪華禮車抵達，由金正恩引薦北韓高級官員、鳴放21響禮炮、演奏雙方國歌並舉行三軍儀隊閱兵，戰鬥機衝場。
分析指出，若習近平本次順利成行，歡迎儀式的規模預計將遠超盧卡申科，高度逼近甚至超越普丁當年的規格，整個籌備期耗時1週以上。中國至今仍是北韓最大的貿易夥伴與最重要的安保盟友。
北韓在過去幾個月內，也在平壤國賓迎賓館園區之內，以驚人速度趕工興建2棟大型飯店以及一棟全新官邸。這項不尋常的重大土木舉措，強烈暗示北韓正準備接待由數百名高級官員組成的龐大外國外賓訪問團。
평양 김일성 광장과 공항에서 시진핑 환영 준비 한창
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習近平將訪北韓 機場先騰專機空間
《NK News》報導，29日拍攝的平壤國際機場衛星影像，可以看到機場內部已經提前清空部分區域，移開原本停放的客機，為外國高級訪團抵達騰出空間。
高麗航空（Air Koryo）旗下的8架民航機在28日至29日之間，已集體從客運航廈北側的停機坪移往跑道對側的多個不同區域。2024年普丁訪問北韓前，平壤機場也以一樣的方式移開至少13架飛機。
平壤市中心急建觀禮亭 星國外長拍到施工現場
新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）近日訪問北韓，26日在平壤拍攝的畫面顯示，金日成廣場前方的核心區域，已經被高大圍欄阻隔，旁邊還停放著一輛大型移動式起重機。
《NK News》核對後證實，該圍欄圍起的施工區域，與2024年普丁、上月白俄羅斯總統盧卡申科訪問北韓時，臨時搭建的接見觀禮亭，位置完全相同。且是在24日後才緊急動工。
有望比普丁規模更大 趕工蓋2大飯店迎賓
普丁2024年訪問北韓時，金日成廣場周邊掛滿國旗、裝飾物，還搭建大型軍樂隊及管弦樂隊使用的天篷，歡迎儀式則是搭乘豪華禮車抵達，由金正恩引薦北韓高級官員、鳴放21響禮炮、演奏雙方國歌並舉行三軍儀隊閱兵，戰鬥機衝場。
分析指出，若習近平本次順利成行，歡迎儀式的規模預計將遠超盧卡申科，高度逼近甚至超越普丁當年的規格，整個籌備期耗時1週以上。中國至今仍是北韓最大的貿易夥伴與最重要的安保盟友。
北韓在過去幾個月內，也在平壤國賓迎賓館園區之內，以驚人速度趕工興建2棟大型飯店以及一棟全新官邸。這項不尋常的重大土木舉措，強烈暗示北韓正準備接待由數百名高級官員組成的龐大外國外賓訪問團。
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