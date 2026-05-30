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▲鼓鼓（如圖）擔任金曲星光大道主持人，透露搭檔陳明珠私下傳授不少秘訣。（圖／台視提供）

鼓鼓（呂思緯）今（30）日現身台北出席「Vitamin G 夏日咖啡好友會」，現場擠滿粉絲。近期活躍於社群平台 Threads 的他，日前因出門前「跑錯通告地點」，索性直接發文公開尋人，幽默舉動遭網友笑虧「這是把脆（Threads）當成 LINE 群組在用嗎？」對此鼓鼓受訪時笑說：「真的有用，大家不妨可以試試看。」此外，將二度主持金曲紅毯的他，被問到最近超夯的 Meta AI 時，鼓鼓開玩笑說：「最想問紅毯戰袍要穿什麼，但又很怕它給我出一些怪主意。」鼓鼓剛發行第四張創作專輯《Vitamin G》，宣傳通告滿檔的他，近日不小心跑錯通告地點，在Threads上發文尋人：「寶拉，我剛剛以為訪問都在公司，所以我就去了公司結果發現不是在公司，所以我現在在路上，希望你看得到。」貼文一出讓網友們笑說：「真的是不把大家當外人欸」、「台灣人的脆越來越進化了」、「誤入公司群組」、「脆也變成了聯繫工具了。」對此鼓鼓受訪時笑說，發現自己跑錯地點，也沒有工作人員的聯絡方式，所以只好發 Threads，結果真的有人幫他轉達，讓鼓鼓直呼Threads真的是蠻好用的，並且開玩笑說：「大家不妨可以試試看，像是找不到男朋友的啊。」儼然已將 Threads 當作是他的生活救援神器。此外十分活網的他， 被問到私下是否曾向 Meta AI 發問？鼓鼓笑說：「我其實昨天就發現了，但目前還沒想到有趣的問題。」不過，下個月即將二度挑戰金曲獎星光大道主持棒，鼓鼓隨後調皮表示：「我最想問紅毯戰袍要穿什麼，但又很怕它給我出一些怪主意。」距離金曲獎剩下不到一個月，鼓鼓透露已經陸陸續續在聽一些入圍的歌，雖不像第一次主持那麼緊張，但還是希望在紅毯上給入圍者和觀眾帶來一個很好的回憶。這次與陳明珠搭檔主持，鼓鼓透露對方已有十多次的主持經驗、非常厲害，私底下更傳授了不少秘訣，讓他感激直呼：「所以靠學姐 Carry 這樣子！」此外，他也特別向 LuLu（黃路梓茵）等主持界好友請益。鼓鼓坦言歌手與主持人需要切換「完全不一樣的大腦與狀態」，而典禮當天他最擔心的莫過於現場的突發狀況，例如小巨蛋外的交通塞車影響到入圍者的進場順序，或是卡詞等，只期盼當天一切都能順利、順暢。