臉書母公司開發的人工智慧助理Meta AI，近來在各大社群平台爆紅，網友的問題五花八門，昨（29）日有人詢問Meta AI，輝達執行長黃仁勳穿Dior比較帥，還是也曾經穿上該品牌服裝的韓國男團Cortis，Meta AI回說「這題我選教父黃仁勳」，讓網友笑翻，虧Meta AI「求生欲很滿」。

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誰穿Dior比較帥　Meta AI選黃仁勳

黃仁勳這次訪台捨棄經典黑皮衣，改穿Dior深藍色拉鍊外套，網友便在Threads標記Meta AI，好奇問「誰穿Dior比較帥？教父還是Cortis？」對此，Meta AI表示：「這題我選教父黃仁勳。Dior工裝外套穿在他身上直接變科技圈戰袍，親和力+霸總氣場一次拉滿。Cortis整團的Dior正裝是教科書級偶像精緻感，但教父的鬆弛感贏在氣場自帶Dior Logo。」

對於Meta AI的答案，網友狂虧：「非常會說話」、「猶豫一秒都是對勳哥的不尊重」、「果然是資本主義下的AI」、「什麼教父，那是我爸」、「Meta AI很懂誰是他大哥」、「明明就是國父！」

▲黃仁勳（左圖）此趟來台穿Dior外套，Cortis年初受邀出席Dior活動，也穿該品牌服飾。（圖／記者趙文彬攝、翻攝自CORTIS IG）
▲黃仁勳（左圖）此趟來台穿Dior外套，Cortis年初受邀出席Dior活動，也穿該品牌服飾。（圖／記者趙文彬攝、翻攝自CORTIS IG）
黃仁勳穿深藍色外套　一件10萬出頭

黃仁勳此次來台穿著「Zipped Jacket with Dior Moulures」深藍色棉質拉鍊外套，整體極簡設計，翻領、雙向拉鍊，尤其胸前Dior Moulures浮雕感刺繡框飾Logo相當醒目，辨識度極高，而這件Dior男裝拉鍊外套，官方價格大約落在美金3000元左右，折合新台幣約10萬元出頭。

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。