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▲7-11即起至5月31日限定，門市哈根達斯雪糕／雪酥／日本線迷你杯買4送4。（圖／7-11提供）

「五桐號」，推出期間限定的「泰式奶茶霜淇淋」，接下來即將換新口味，還沒嚐鮮的把握優惠衝一波。



▲全家自5月29日起至6月2日限定，門市哈根達斯迷你杯／雪糕任選買4送4。（圖／全家提供）

哈根達斯比買一送一更便宜！7-11、全家開跑哈根達斯優惠檔期，7-11即起至5月31日前，購買哈根達斯雪糕／雪酥／日本線迷你杯買4送4，最划算的買法是結帳記得出示會員條碼，每滿222元可立刻折抵20元，以原價129元的雪糕來計算，平均單支折完只要60元；全家自5月29日起至6月2日限定，門市哈根達斯129元系列買4送4。7-11即起至5月31日限定，門市哈根達斯雪糕／雪酥／日本線迷你杯買4送4。且同時間，uniopen 會員購買指定商品消費每滿222元立折20元，也就是說結帳前只要主動出示條碼，以原價129元的雪糕為例，買4支可以多折40元，搭配上買4送4，相當於單支只要60元。全家自5月29日起至6月2日限定，門市哈根達斯迷你杯／雪糕任選買4送4，相當於單支只要65元，熱門口味包括巧克力脆杏仁、淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、夏威夷脆果仁雪糕通通都可以選。且即起至6月2日前，門市購買霜淇淋特價35元。全家霜淇淋5月口味聯名手搖品牌