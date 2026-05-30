我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟近期處於連敗低潮，大老闆辜仲諒昨日現身大巨蛋，賽前親自鼓勵「黃衫軍」全隊。（圖／中信兄弟提供,2026.5.29）

中華職棒中信兄弟昨（29）日吞下8連敗，追平中信集團入主後最長連敗紀錄，昨日賽前練習結束後，中信慈善基金會董事辜仲諒現身臺北大巨蛋，親自勉勵「眾兄弟」，辜董一肩扛起戰績不佳的責任，直言是「我的問題」。兄弟總教練平野惠一今（30）日賽前表示，辜董來勉勵選手，他不會感到壓力，反而對老闆很抱歉，平野透露，平常都會跟辜董保持聯繫，自己也會賭上性命完成使命。兄弟近期陷入連敗泥沼，目前已經吞下平球團紀錄的8連敗，昨日賽前，球隊大老闆辜仲諒現身大巨蛋，親自勉勵「眾兄弟」，辜董並未責備球員，反而一肩扛起，「我想最近的戰績，大家都知道我們表現不好。主要原因是不是你們的問題，是我的問題，我是講真的，是我的問題。」辜董向全隊喊話，雖然戰績不佳，仍要士氣高昂，「我們要全力以赴，走出去要像個冠軍一樣，我們是勝利者。我們雖然成績不好，沒關係，我們不放棄，繼續努力，帶著笑容。」辜董要選手們記住他的話，將上半季剩下的比賽，好好打給球迷看。兄弟總教練平野惠一今日賽前表示，辜董來現場督軍，自己不會感到有壓力，但對老闆很抱歉，「老闆特別來跟大家講話、激勵大家，身為總教練，其實是對老闆非常抱歉。」平野透露，平時就會跟辜董保持密切的溝通，「比如說球隊的方向，都蠻常在做溝通，因為球團跟球隊一直都是非常重視兩方的的溝通，我們也希望無論是球隊、球團，都維持一致的方向性。」平野進一步表示，球隊與球團之間，從「為什麼沒辦法贏球」到「我們要如何創造一隻強隊」，都持續保持溝通，「我也一定會拚盡全力，賭上性命完成我的使命。」前役吞下8連敗，兄弟追平自2014年中信集團入主兄弟象後，球團史上最長連敗，若今日再輸給悍將，將以9連敗寫下球團史最長連敗的不名譽紀錄。