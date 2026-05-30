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台北國際電腦展（COMPUTEX）即將進入倒數，輝達（NVIDIA）昨（29）日在南港展覽館舉辦「NVIDIA AI Factory MGX 生態系典禮」，輝達執行長黃仁勳也出席活動。其中引發關注的是現場背板列出眾家合作廠商，其中PCB龍頭臻鼎-KY（4958）及機殼廠可成（2474）首次入列。黃仁勳表示，為了迎接新一代伺服器平台Vera Rubin 量產，輝達在台灣製造AI超級電腦的產能將翻倍，MGX生態系夥伴數量達到150家公司，每一套MGX超級電腦系統包括130萬個零組件，重達兩噸，是世界有史以來最重，也是最貴的電腦。輝達曝光MGX台灣供應鏈包括台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）、欣興（3037）、光寶（2301）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、可成、勤誠（8210）、振發（5426）、臻鼎、台郡（6269）、可成、富世達（6805）、鴻海（2317）、健策（3653）、川湖（2059）、良維（6290）、嘉澤（3533）、南俊（6584）、泰碩（3338）等多家業者。其中，臻鼎-KY及機殼廠可成首次入列引發關注，金屬機殼廠可成轉型成效顯現，昨日於官網發布新聞稿表示，作為NVIDIA MGX Ecosystem的一員，可成憑藉多年精密製造經驗，支持下一代 AI 基礎設施發展，並透過先進機構製程能力、結構設計專業，以及高可靠度表面處理技術，協助打造高密度AI伺服器與rack-scale系統所需的機構基礎。可成表示，今年伺服器營收占比可望達2成，加上生醫、半導體、航太等應用，今年非筆電營收占比有機會來到3成。此外，黃仁勳昨日在「NVIDIA AI Factory MGX 生態系典禮」上，致詞時提到要把台灣AI超級電腦的製造量能翻倍。當被問到目前產能擴大挑戰？黃仁勳說，只要供應鏈、生態系給予全力支持，就一定可以克服，而自己最重要工作就是向這些企業主說明眼前機會。