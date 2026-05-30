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▲薔蜜颱風今（30）日14時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1000公里之處，周日路徑會北轉往日本靠近。（圖／中央氣象署提供）

▲下周五、下周六落入低壓帶範圍，環境風向為偏南風到西南風，整天都有不定時短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

薔蜜颱風持續增強，颱風眼逐漸顯現，最快今晚就可能增強為中度颱風，預計周日北轉往日本靠近，下周一距離台灣約600至800公里海面上，迎風面北部、宜蘭會有雨，不過距離遙遠，發布海陸警機會低，下周二起好天氣持續到下周五，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，薔蜜颱風原本較為鬆散的低層環流已逐漸整合，中心周圍對流開始環繞集中，環流結構持續鞏固，颱風眼特徵也逐漸顯現，整體組織度較過去6小時改善許多，更加緊密。受惠於沖繩南南東方海面有利的環境，薔蜜逐漸增強，今或明天可成為中度颱風。氣象署表示，薔蜜颱風今（30）日14時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1000公里之處，周日路徑會北轉往日本靠近，下周一位在琉球北部海面，是距離台灣最近的時刻，約在600至800公里的海面，颱風外圍環流影響，迎風面北部及宜蘭有零星降雨機會，山區午後也有零星雷陣雨，不過距離台灣遙遠，發布海陸警機會低。中央氣象署預報員賴欣國指出，明（31）日天氣跟今天差不多，清晨南部地區有零星降雨，中南部午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區多雲到晴。下周一颱風外圍環流影響，北部、宜蘭有雨。下周二颱風往東北方向遠離，各地晴到多雲，山區午後有短暫雷陣雨；下周三風向轉為南風，南部清晨有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；下周四午後大台北地區及花東地區，也有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴。下周五、下周六落入低壓帶範圍，環境風向為偏南風到西南風，南部及東南部地區，整天都有不定時短暫陣雨或雷雨，雲量增加，其他地區要留意午後雷陣雨，可能會有局部較大雨勢。下周後期到6月中旬這段時間台灣都在「低壓帶範圍內」，也就是梅雨季開始，會有鋒面、低壓生成，不過預報時間尚久，還有不確定性，需要進一步觀測。未來溫度趨勢，下周二之前吹微弱東北風，高溫不像前幾天炙熱，北部、東半部29度至30度、中南部32度至34度，下周三之後轉南風，各地溫度回升，西半部可以達到33度至34度，大台北、中南部內陸會到35度以上溫度。