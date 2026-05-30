台灣近日熱浪來襲，部分地區高溫飆破38度，不少民眾直呼快被蒸熟。來自非洲史瓦帝尼、定居台灣的網紅丹哥，也被這波高溫逼到忍不住發文喊冤，直言自己在史瓦帝尼生活18年，從未遇過這種等級的炎熱，甚至形容是「暴力狂暴熱」，笑稱自己沒受過這種委屈。他同步分享家鄉氣候資料，表示當地夏季平均溫度僅20至24度，顛覆不少人對非洲炎熱的既定印象。貼文曝光後，大批網友笑翻，紛紛表示「連非洲人都受不了台灣的天氣」、「沒想過有一天需要去非洲避暑」。
非洲人被台灣高溫熱到崩潰！曝家鄉氣溫網友傻眼
丹哥近日在Threads發文表示，經歷這幾天的高溫後，他決定替自己的國家平反，「我不允許任何人聽到非洲，就跟我說你的國家一定很熱。」他直言，自己在史瓦帝尼生活了18年，卻從未感受過台灣近期這種程度的炎熱，甚至形容根本是「暴力狂暴熱」，不禁直呼：「真的從來沒受過這種委屈。」
為了證明自己不是在開玩笑，丹哥也同步分享史瓦帝尼的氣候資料。根據資料顯示，史瓦帝尼主要屬於亞熱帶型氣候，由於地勢呈現西高東低，各地氣溫會隨海拔高度有所差異。
當地夏季約從每年11月至隔年3月，平均氣溫大約落在20至24度之間，同時也是降雨較頻繁的季節，午後經常出現降雨。這樣的數據曝光後，讓不少人驚呼與想像中的非洲氣候完全不同。
網友集體道歉！承認台北盆地根本熱成蒸籠
貼文曝光後迅速掀起熱議，不少台灣網友紛紛留言向這位「台灣女婿」致歉，「『從來沒受過這種委屈』，莫名的感到抱歉」、「超好笑，連非洲人都受不了台灣的天氣」、「我允許你申請國賠，對不起啦」、「原來可以去你們國家避暑」、「台北盆地是大蒸籠，你我都是小籠湯包」、「經過台灣天氣跟地震的洗禮，以後遇到什麼人生波折都能處變不驚」。
除了本地網友之外，不少曾在海外生活的人也分享親身經驗，「以前住南非，每次回台灣大家都說那裡一定比較熱，我都跟他們說台灣人不要妄自菲薄，沒幾個地方比台灣熱」、「我在雅加達住了五年，人家印尼根本沒有這麼熱」、「去年夏天去了烏干達、肯亞、坦尚尼亞，有太陽的時候很舒服，早晚甚至還要穿外套」。
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丹哥近日在Threads發文表示，經歷這幾天的高溫後，他決定替自己的國家平反，「我不允許任何人聽到非洲，就跟我說你的國家一定很熱。」他直言，自己在史瓦帝尼生活了18年，卻從未感受過台灣近期這種程度的炎熱，甚至形容根本是「暴力狂暴熱」，不禁直呼：「真的從來沒受過這種委屈。」
為了證明自己不是在開玩笑，丹哥也同步分享史瓦帝尼的氣候資料。根據資料顯示，史瓦帝尼主要屬於亞熱帶型氣候，由於地勢呈現西高東低，各地氣溫會隨海拔高度有所差異。
網友集體道歉！承認台北盆地根本熱成蒸籠
貼文曝光後迅速掀起熱議，不少台灣網友紛紛留言向這位「台灣女婿」致歉，「『從來沒受過這種委屈』，莫名的感到抱歉」、「超好笑，連非洲人都受不了台灣的天氣」、「我允許你申請國賠，對不起啦」、「原來可以去你們國家避暑」、「台北盆地是大蒸籠，你我都是小籠湯包」、「經過台灣天氣跟地震的洗禮，以後遇到什麼人生波折都能處變不驚」。
除了本地網友之外，不少曾在海外生活的人也分享親身經驗，「以前住南非，每次回台灣大家都說那裡一定比較熱，我都跟他們說台灣人不要妄自菲薄，沒幾個地方比台灣熱」、「我在雅加達住了五年，人家印尼根本沒有這麼熱」、「去年夏天去了烏干達、肯亞、坦尚尼亞，有太陽的時候很舒服，早晚甚至還要穿外套」。