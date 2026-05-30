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▲湯姆漢克斯（左）與提姆艾倫（右），仍回歸《玩具總動員5》，繼續聲音演出胡迪與巴斯光年。（圖／美聯社／達志影像）

▲《玩具總動員5》中，邦妮整天只顧著玩平板電腦「莉莉板」，把玩具都扔在地上不理會。（圖／翻攝自IMDb）

▲翠絲從《玩具總動員2》登場，一直到第5集終於當上主角，觀眾會更清楚她的故事。（圖／翻攝自IMDb）

萬千兒童、青少年期待的《玩具總動員5》，即將在6月17日全台上映，這回所有玩具要面對小主人邦妮最愛的新禮物—平板電腦「莉莉板」的爭寵，莉莉板詭計多端，又有高科技賦予的多項功能，讓玩具們恐將被打入冷宮。和前面幾回不同的是，這次主角是女牛仔玩偶翠絲，胡迪與巴斯光年退居陪襯，編導安德魯史坦頓也藉解釋了為何會做此決定。在前面4集《玩具總動員》中，胡迪與巴斯光年是兩位最重要的玩具主角，彼此的性格、遭遇以及改變等，都透過不同面向講述得很完整，反而是其他玩具包括第2集登場的翠絲，還有很多觀眾不了解的地方，安德魯表示這一集要好好呈現翠絲的故事，是他個人的決定，換由翠絲取代胡迪來領軍玩具們對抗莉莉板，不僅角色情節弧線有新的發展空間，也能為系列注入新鮮感。從《玩具總動員5》預告中就可以感受到，翠絲在這一集有舉足輕重的地位，胡迪與巴斯光年雖然還是會出現、繼續合力對抗外在威脅之餘，持續互相鬥氣，但這部分內容不算新鮮，編導也只打算適度安排，不會到比重太高。翠絲在第5集是重要主角，系列監製琳賽柯林斯坦言：「從她第2集登場，我就好想講她的故事，這一集終於有機會實現。」而聲音演出翠絲的瓊安庫薩克，毫無疑問再度回歸，興奮說道：「我對安德魯史坦頓超感恩，因為他在第2集把故事講得那麼漂亮，以及這一集想呈現的翠絲的故事，都讓我感到難以置信。」負責幫莉莉板配音的是以《之前的我們》暴紅的韓裔女星葛麗塔李，所以在第5集之中玩具與平板電腦的大戰，也有點女性之間鬥智鬥力的意味，男性成為助陣後援。儘管湯姆漢克斯這次聲音演出的胡迪，可能不會比過去更重要，他還是很佩服安德魯史坦頓在某些地方的處理，恨不得能參與到這些情節。他也透露在片中，會出現50個外觀一樣、性格不同的巴斯光年玩偶，想到提姆艾倫因此要用好幾十種不同的聲音表情來詮釋，而自己不用這麼累，就覺得「真是好加在」。