AI浪潮來襲，推動台股電子股集體走高，連帶帶動台北股市走勢強勁，週五（29日）最高來到44933.95點，逼近45000點關卡，也推動指數型ETF股價走高，其中元大台灣05（0050）更是一度站上103元。對此，理財作家施昇輝表示，有位朋友最近賣了一張0050，進帳10萬元，打算躺平2個月不工作，施昇輝一聽到入手價後笑喊「你只能躺1個月」。
理財作家施昇輝在臉書粉專「樂活分享人生」發文指出，有位認識的年輕朋友傳訊息，「他先謝謝我讓他知道0050」，平時收入來源是自由接案，每月平均有5萬元進帳。年輕好友興奮表示，賣出了一張0050，進帳10萬3000元，這筆進帳可以讓他躺平2個月。
施昇輝追問當初買進價格，那位朋友回答50元。施昇輝接著提醒，若以一張0050的價格計算，當初投入的本金約為5萬元，如今賣出雖然拿回10萬3000元，但其中5萬元原本就是自己的資產，不能全部視為投資收益，「扣掉本金後賺到5萬3000元，因此只能算躺平一個月。」
此外，0050也將在下週公告換股，由於追蹤的是台灣50指數，依據成分股新增標準，審核日市值上升至前40大，且公眾流通率超過15%；至於成分股刪除標準，則是審核日市值下降至61大之外，或公眾流通率少於15%。
根據CMoney統計，以5月25日基準日計算，以創意、南電、臻鼎-KY、貿聯-KY納入的機率最高，市值排名分別為23、28、29、38名。另外，群創排名第48名、文曄排第50名、華通第51名、景碩第53名、藥華藥第55名、穎崴第56名，也有可能入選。
不過，在現有成分股中，市值排名跌落61名外，遭到刪除的機率最高，包括康霈*排第92名、和泰車第68名、台塑第64名。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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施昇輝追問當初買進價格，那位朋友回答50元。施昇輝接著提醒，若以一張0050的價格計算，當初投入的本金約為5萬元，如今賣出雖然拿回10萬3000元，但其中5萬元原本就是自己的資產，不能全部視為投資收益，「扣掉本金後賺到5萬3000元，因此只能算躺平一個月。」
此外，0050也將在下週公告換股，由於追蹤的是台灣50指數，依據成分股新增標準，審核日市值上升至前40大，且公眾流通率超過15%；至於成分股刪除標準，則是審核日市值下降至61大之外，或公眾流通率少於15%。
根據CMoney統計，以5月25日基準日計算，以創意、南電、臻鼎-KY、貿聯-KY納入的機率最高，市值排名分別為23、28、29、38名。另外，群創排名第48名、文曄排第50名、華通第51名、景碩第53名、藥華藥第55名、穎崴第56名，也有可能入選。
不過，在現有成分股中，市值排名跌落61名外，遭到刪除的機率最高，包括康霈*排第92名、和泰車第68名、台塑第64名。
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