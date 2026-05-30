不少iPhone用戶為了讓手機更省電、運作更順暢，習慣在使用完App後，立刻從背景程式畫面往上滑掉，甚至每天都會把背景App清空。不過，這個被許多人視為「省電妙招」的動作，其實可能和想像中完全相反，日媒TRILL指出，頻繁關閉App不一定省電，反而增加重新載入負擔，電池更快耗損。
TRILL表示，許多人認為把App從背景程式中關閉，就能釋放記憶體、降低耗電量，因此養成頻繁清除背景App的習慣。然而，對現代iPhone來說，這樣做未必有幫助。當使用者強制關閉App後，下次再重新開啟時，系統必須重新載入資料、啟動運作環境，反而會消耗更多電力。換句話說，若App本身沒有異常，反覆滑掉再重開，未必比讓它留在背景更省電。
Apple官方也提醒：App沒當機不用特別關閉
事實上，iPhone的iOS系統本來就具備背景管理機制。當App暫時沒有被使用時，多數情況下會進入暫停狀態，並不會持續在背景大量消耗電力，系統會依照使用狀況自動分配資源，使用者不需要手動一一關閉。Apple官方支援頁面也曾說明，只有在App沒有回應時，才需要手動關閉App。若App正常運作，平常並不需要為了省電或加速手機而強制關閉。
真正耗電元凶可能是這些設定
不過，這並不代表所有App都完全不會在背景耗電，像是導航、音樂播放、即時定位、背景App重新整理，或需要持續同步資料的App，仍可能在背景執行部分功能。若發現iPhone電量掉得特別快，建議可到「設定」中的「電池」查看各App耗電比例，找出真正高耗電的程式，也可以進一步檢查定位權限、背景App重新整理、螢幕亮度與通知設定，這些才更可能影響續航表現。
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Apple官方也提醒：App沒當機不用特別關閉
事實上，iPhone的iOS系統本來就具備背景管理機制。當App暫時沒有被使用時，多數情況下會進入暫停狀態，並不會持續在背景大量消耗電力，系統會依照使用狀況自動分配資源，使用者不需要手動一一關閉。Apple官方支援頁面也曾說明，只有在App沒有回應時，才需要手動關閉App。若App正常運作，平常並不需要為了省電或加速手機而強制關閉。
不過，這並不代表所有App都完全不會在背景耗電，像是導航、音樂播放、即時定位、背景App重新整理，或需要持續同步資料的App，仍可能在背景執行部分功能。若發現iPhone電量掉得特別快，建議可到「設定」中的「電池」查看各App耗電比例，找出真正高耗電的程式，也可以進一步檢查定位權限、背景App重新整理、螢幕亮度與通知設定，這些才更可能影響續航表現。