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台北市一名呂姓婦產科名醫，涉嫌在租屋處性侵女網友，甚至在女方驚慌摔落樓梯受傷後，仍強行將人拖回房間二度施暴。當時被害人因極度恐懼選擇隱忍，直到隔年受到社會「MeToo」運動鼓舞，才主動傳訊息質問呂姓醫師，靠著對方的道歉訊息當作證據，報警提告。呂姓醫師2022年2月時，邀約女網友到松山區的樓中樓住處共進晚餐、看電影，卻不顧女方的拒絕，強暴指侵得逞。被害人隨後藉口上廁所企圖逃跑，卻在慌亂中不幸從樓梯重摔落地，導致全身多處劇烈疼痛。不料，呂姓醫師見狀不僅沒有幫忙，反而將受傷的女網友推入房間再度侵犯，直到女方奮力肘擊其眼睛並藉故離去，才得以搭車逃離現場。台北地方法院審理期間，原本否認犯行的呂姓醫師，眼見證據確鑿，最終坦承所有罪行，並與被害人達成480萬元的賠償和解。法官考量呂姓醫師已支付首期240萬元、過去無犯罪前科，且被害人已具狀同意給予改過機會，因此依《刑法》強制性交罪，判處呂男有期徒刑2年，並宣告緩刑5年，緩刑期間須接受3場法治教育，全案仍可上訴。