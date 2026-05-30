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▲李玟雨來台逛夜市吃美食，很喜歡體驗台灣的文化。（圖／記者嚴俊強攝）

韓團神話成員李玟雨久違來台舉辦活動，今（30）日接受訪問，升格當爸的他，人生狀態跟著大轉變，除了推出新單曲《WONDER U》，還滿臉藏不住幸福的聊起老婆跟女兒李宇宙，甚至坦言現在最大的體悟就是「老婆最大」、「Happy wife, happy life」，笑說神話成員們早就傳授婚姻生存法則，「不管怎樣，老婆都是對的」，連前進都提醒他「太太說什麼就要回，『原來如此呀～』」，讓李玟雨當場狂點頭認證。李玟雨久違來台舉辦活動，分享了TMI（資訊），這趟昨天抵台後先在飯店休息，然後去吃了火鍋、逛夜市喝奶茶玩套圈圈，套中了紅酒後送給工作人員當禮物；再來提到李玟雨的人生，發了單曲《WONDER U》、當了爸爸，很有意義非常幸福。提到歌曲，他未來確實打算寫歌給老婆跟女兒，透露孩子的名字叫李宇宙，會以「活在最漂亮的宇宙裡面」的方向去創作。講到女兒，李玟雨的嘴角不自覺上揚，說小寶貝很像自己，笑起來超有魅力，現在不怕生，看到陌生人都會笑，超級可愛。因為女兒的關係，李玟雨變成溫柔的爸爸，因為神話成員幾乎已婚，他有跟大家討教婚姻的生存法則，大家都跟他說「不管怎樣，老婆都是對的」，前進也對他說「太太說啥就要回，原來如此呀～」記者就對他表示：「Happy wife, happy life.」李玟雨眼睛立刻張大比讚的說對，也表示這些經驗談讓他收穫不少。李玟雨也分享自己過去與現在最不一樣的地方，婚後的人生比以前更好，過去會覺得因為是藝人身分，在路上被粉絲遇到會覺得不是那麼方便；不過現在會帶著小孩去動物園、遊樂園，也會推嬰兒車、會被認出。以前會介意被認出，現在會覺得身為爸爸的人生很幸福；而且現在收到的粉絲禮物都是給小孩的，給他的只有信，「10個裡面，9個都是給女兒的」。訪問最後他也對粉絲說：「每次想到台灣，就會想到而大家很和藹可親、都保持笑容。無法忘記大家笑容還有能量，台灣有關的工作基本上我都不會拒絕，每次去工作，不是去工作而已，也希望體驗當地文化。」