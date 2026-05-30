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▲高雄市政府勞工局局長江健興籲請雇主應採取必要的危害預防措施，以守護戶外作業勞工職場安全。(圖／記者黃守作攝)。

▲高雄市政府勞工局籲請雇主應採取必要的危害預防措施，以守護戶外作業勞工職場安全。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局局長江健興於今(30)日表示，隨著氣候變遷，夏日高溫已成為常態性的職業安全挑戰，依據職業安全衛生設施規則規定，當勞工在戶外高氣溫環境下工作時，雇主應採取必要的危害預防措施，守護勞工健康不能流於口號，必須從最基礎、最實質的「降溫、飲水、休息」三守則做起，以守護戶外作業勞工職場安高雄市政府勞工局局長江健興說，近日氣溫持續飆升，全國各地頻頻發布高溫燈號，面對炎夏挑戰，高溫環境對戶外作業勞工的體力與專注度是極大考驗，極易引發熱痙攣、熱衰竭甚至中暑等職業災害，因此，雇主必須嚴格落實「降溫、飲水、休息」三大守則，切勿因一時疏忽而造成遺憾。江健興並說，1.降溫(降低作業場所溫度)，雇主應於工作場所搭設遮陽棚、張貼防曬網，或利用細水霧、大型風扇來降低環境溫度，並協助勞工配戴遮陽帽、穿著透氣排汗的工作服。2.飲水(提供充足飲用水)，現場必須提供充足的清涼飲用水或含有微量鹽分的運動飲料，並提醒勞工補充水分，絕對不能等到口渴才喝水。3.休息(調整作息與休息頻率)，應合理調整工作輪班表，盡量避免讓勞工在中午11點至下午2點的烈日高溫時段進行重體力勞動，同時，必須設置陰涼的休息區，拉長休息時間與頻率。高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉指出，勞動檢查處將配合中央自6月1日同步啟動115年高氣溫作業專案檢查及改善追蹤查核計畫，針對營造業、馬路修護、電桿維修、廣告看板架設等戶外高風險作業，預計執行400場次，並提醒從事戶外作業勞工，可多利用高氣溫作業防護資訊網查詢所在地熱危害風險及未來氣象預測，適時補充水分並留意身體狀況。