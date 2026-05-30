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黃仁勳「鈔能力通關吃豆花」！全場被他請客愣住

黃仁勳大方掏出5000元發給正在現場排隊的顧客，並且還非常不好意思的向大家說：「給我請喔，拍謝拍謝！」

▲黃仁勳日前去寧夏夜市吃豆花時，為了讓父母及早吃到豆花，直接霸氣掏出5000元快速通關請現在排隊民眾吃，引爆熱議。（圖／記者趙文彬攝）

AI教父晉級「國民乾爹」！昔日舉動好感度不斷上升

▲輝達執行長黃仁勳在私廚或餐廳用餐時，常常都會出來發飲料和食物給粉絲和記者。（圖／記者趙文彬攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日返台參加一連串行程，閒暇之餘也陪家人一起吃飯聚餐，甚至走進他最愛的夜市大啖美食、跟民眾互動。然而日前他去寧夏夜市時，為了讓父母可以提早吃到豆花，竟然直接在現場掏出5000元幫所有排隊民眾買單，還客氣的表示「我請喔拍謝拍謝」，現場民眾當下都愣住，由於黃仁勳多次回台慷慨行為廣受好評，目前不僅是AI教父，也是許多台灣人公認的「國民乾爹」。黃仁勳日前返台之後，先是現身台北饒河夜市，原本要購買烤玉米的他，由於疼惜隨行家人，不忍心他們在現場久候，因此展現出極爲豪邁的作風，就直接掏出1000元購買烤玉米請大家吃，讓在場的人都驚喜連連。而在日前黃仁勳帶父母造訪寧夏夜市有名的「豆花店」時，也同樣是因為不捨長輩辛勞久候，眼見排隊人潮眾多，現場民眾也是當下都愣住，隨後才反應過來這是黃仁勳霸氣通過模式開啟。黃仁勳的舉動也立刻在社群上掀起廣大討論，不少網友都表示、「真的讓人忍不住成全他的孝順，掏錢時也是滿臉笑容，實在太親民了！」除了在夜市請客徵求免排隊快速通關之外，黃仁勳過去在造訪平價小吃或者私廚時，他經常都會準備紅包發送給店內的全體員工，過去有員工曾經收到黃仁勳一萬塊的小費，震驚許多網友表示「一個聚餐都不一定可以吃到一萬塊了！小費就發一萬塊超猛」。另外，黃仁勳每次舉辦「兆元宴」時，因為知道有大批民眾以及媒體在外等候，都還會外出發送食物、飲料給群眾。加上對於粉絲要求要簽名合照，他幾乎都是來者不拒，親民又大方的形象深植台灣人的心中，過去大家剛認識他時都稱他是AI教父，如今面對他的慷慨，不少網友也封他為「國民乾爹」，非常逗趣。