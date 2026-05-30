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▲黃仁勳這次來台，被許多民眾目擊在夜市大吃美食。（圖／NOWNEWS今日新聞攝影中心）

「兆元男」AI教父、NVIDIA執行長黃仁勳近日再度訪台，還到夜市大吃美食。其中，他在饒河夜市為了快點吃到烤玉米，而掏出千元大鈔直呼要幫大家買單的片段，更是引發討論，最終黃仁勳成功插隊拿到第一根玉米。而有網友在Threads標記Meta AI發問：「為什麼黃仁勳插隊沒人生氣？」沒想到AI竟神回一句：「你請客大家就沒意見。」直接讓全網閉嘴。黃仁勳日前在饒河夜市，為了第一時間吃到烤玉米，直接掏出千元大鈔霸氣高喊：「我幫所有人付錢。」雖然周邊觀眾都說已付款，但黃仁勳仍付了1000元給老闆，並拿到第一根玉米。有網友因此在Threads標記Meta AI發問：「為什麼黃仁勳可以插隊，然後排隊的人都不生氣呢？」Meta AI也立刻現身解釋：「因為他不是硬插，是直接幫前面排隊的人全買單換優先。」表示大家可以拿到免費玉米的話當然不會生氣，接著還直接神回：「你請客大家就沒意見。」一句話就讓大家不得不認同。而這次訪台，黃仁勳在多個地方被民眾偶遇，超有禮貌又風趣的言行，都再度為他圈粉無數。黃仁勳預計在6月2日到5日完成台北國際電腦展的重大技術發表後，便會結束台灣行程，隨後將搭機前往韓國拜會三星電子與LG等高層布局AI新版圖。