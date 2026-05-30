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▲海洋委員會海域安全處處長陳朝陽(右)與澳洲衝浪救生協會(Surf Life Saving Australia)安全總經理Shane Daw(左)互動熱絡。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會海域安全處舉辦安全巡查員及救生員種子師資教育訓練工作坊活動，在高雄市旗津海域進行海上各項訓練。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會海域安全處舉辦安全巡查員及救生員種子師資教育訓練工作坊活動，在高雄市旗津海域進行海上各項訓練，智慧海灘系統辨識場域人員活動狀態的畫面。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會海域安全處於29日一連兩天，在高雄科技大學旗津校區及旗津海域，舉辦安全巡查員及救生員種子師資教育訓練工作坊活動，並將持續擴大至全國海域遊憩區，積極建構我國海域遊憩安全治理新模式。海洋委員會海域安全處安全巡查員及救生員種子師資教育訓練工作坊活動，是由海洋委員會海域安全處處長陳朝陽主持，有澳洲衝浪救生協會安全總經理Shane Daw、高雄科技大學教授劉文宏、海域安全處科長張致遠等人，以及安全巡查員及救生員與會。海洋委員會海域安全處處長陳朝陽表示，海洋委員會海域安全處於今年規劃在基隆大武崙、台中大安濱海樂園、高雄旗津及台東杉原灣等處海域，建置智慧海灘示範區，導入人工智慧(AI)影像辨識、海象監測及即時風險預警等科技應用，以強化第一線救生能量與緊急應變機制。陳朝陽說，海域安全處委託高雄科技大學引入澳洲衝浪救生協會(Surf Life Saving Australia)之安全巡查及救生員分級制度，首次在高雄旗津海域舉辦安全巡查員及救生員種子師資教育訓練工作坊活動，並將持續擴大至全國海域遊憩區，積極建構我國海域遊憩安全治理新模式。海域安全處處長陳朝陽指出，海洋委員會主任委員管碧玲建構三安、四海核心價值，大力提升國人用海意識及海域安全科技，海域安全處乃舉辦安全巡查員及救生員種子師資教育訓練工作坊活動，以海域安全教育與實務訓練整合為核心，參考澳洲管理制度結合我國海域環境特性、地方救生組織經驗及教育部課綱架構，逐步發展符合我國的海域安全教育與巡守機制。此一安全巡查員及救生員種子師資教育訓練工作坊活動，課程內容涵蓋，水域風險辨識、安全管理、救援應變、巡查制度及教育推廣等面向，並透過實地海域操作與情境演練，提升學員面對實際海域狀況之應變與教學能力。陳朝陽並指出，近年隨著自由潛水、衝浪、SUP等新興海洋遊憩活動快速成長，海域活動型態日益多元，對海域安全管理及專業人力之需求亦同步提升，因此，此次培訓優先邀請民間救生救難組織人員、智慧海灘監管相關單位、海洋教育推廣者、學校教師及水域活動專業者參與，期望透過種子師資制度，逐步擴散海域安全教育能量，深化社區與校園之防溺觀念與安全意識，並建立我國海域遊憩安全長期發展之基礎。陳朝陽強調，海域安全不僅是防災與救援工作，更是推動海洋遊憩發展與民眾安心親海的重要基礎，海洋委員會海域安全處未來將持續透過中央與地方跨機關合作、國際制度交流及智慧科技導入，逐步發展符合我國海域的管理機制，在推動海洋開放與親海政策同時，打造更安全、更永續的海洋遊憩環境。