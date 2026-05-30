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▲一群味全龍迷、李多慧迷自發性穿「小綠綠」到球場，為自家球隊、啦啦隊員加油。（圖／記者張一笙攝）

▲資深味全龍迷們，私下號召球迷一同穿著「小綠綠」到天母棒球場。（圖／記者張一笙攝）

▲味全球迷自備口號「多元呈現，什麼都慧」挺李多慧，並喊話網友一起進場中華職棒、啦啦隊文化。（圖／記者張一笙攝）

「演出是配合臺北城市主題策劃的舞臺！相關服裝和演出沒有消費、醜化、不尊重特定學校文化的意圖」

味全龍韓籍啦啦隊李多慧日前因為在臺北大巨蛋穿北一女制服熱舞，被部分網友批評「消費北一女」，一群味全龍球迷今（30）日下午特地穿上象徵北一女的「小綠綠」服裝現身天母棒球場，以實際行動聲援李多慧，受訪球迷向《NOWNEWS今日新聞》表示，這次號召穿小綠綠並非要和任何人對立，而是希望外界理解啦啦隊本身就是表演工作，服裝與主題呈現原本就有許多不同形式，不應因為一次特定造型就否定整個表演文化。資深龍迷A表示，這幾天看到許多討論聚焦在北一女制服本身，但其實在職棒球場裡，主題服裝一直都是啦啦隊表演的重要元素之一。「大家看到的是北一女制服，但在球場文化裡，這其實只是眾多表演服裝中的一種。」另一名龍迷B指出，近年中華職棒各球團經常舉辦主題日活動，啦啦隊也會配合不同企劃更換造型與服裝，無論是球衣、小龍女制服、節慶服裝、動漫聯名服飾，甚至學生制服，都屬於舞台演出的一部分，並非對單一群體的不尊重。另一名啦啦隊迷C認為，啦啦隊本來就是透過舞蹈、服裝與表演帶給球迷不同體驗，如果未來只能穿著固定制服登台，反而會失去台灣職棒最有特色的多元性與創意：「我們支持的其實不是某一套衣服，而是支持表演有更多可能性。」談到外界認為球迷只關注啦啦隊的說法，受訪球迷也有不同看法，他們表示真正長期進場的球迷最在意的依舊是球隊戰績與球員表現，但啦啦隊、應援團與主題活動同樣是職棒文化的重要組成。龍迷C表示，現代職棒早已不只是單純觀看比賽，而是一場結合運動、音樂、舞蹈與娛樂的綜合體驗，啦啦隊透過不同主題演出帶動現場氣氛，也讓球迷能更投入比賽節奏，這些都是台灣職棒多年發展累積出來的特色。現場不少球迷更自製「多元呈現，什麼都慧」標語，希望藉此表達對李多慧的支持，資深龍迷A表示，大家穿上小綠綠並不是因為認為所有人都必須接受這樣的表演，而是希望社會能保留更多元的討論空間，他認為每個人都可以喜歡或不喜歡某種服裝設計，但不應該因為一次演出就全面否定啦啦隊文化，甚至忽略球場多年來累積的表演傳統與創意發展。對於近日網路上的各種討論，受訪球迷最後也向外界喊話，希望沒有進場看過球的人，有機會能親自走進球場感受實際氛圍。他們表示，台灣職棒經過多年發展，已建立出獨特且完整的應援文化，也吸引許多海外球迷專程來台體驗。「不一定要認同所有表演內容，但歡迎大家先進場看看。」李多慧26日在臺北大巨蛋擔任中場表演嘉賓，身穿北一女制服熱舞演出立刻掀起社群熱議，雖然不少粉絲大讚她造型可愛、青春感十足，但也有部分女性網友與北一女校友認為，此次演出涉及「未成年女學生形象商業化」問題，質疑團隊缺乏敏感度，更直言：「我的文化不是你的表演服裝（My culture is not your costume）。」對此，當時味全龍的經紀人向記者表示：