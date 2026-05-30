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中華職棒中信兄弟今（30）日作出球員異動，37歲老將陳俊秀被下放二軍，拉上左打重砲許基宏，兄弟總教練平野惠一指出，陳俊秀身體狀況一直不是很好，經過防護員判斷以及球員自身感覺，討論後決定下二軍調整。平野坦言，以球隊目前的現況，暫時不需要勉強陳俊秀上場。平野惠一解釋，最近陳俊秀身體狀況一直不是很好，「他有連續幾天自己覺得沒有辦法出賽的狀況。與其在一軍邊打邊打調整，我覺得讓他下二軍，把身體調整回來。」陳俊秀本季在一軍出賽35場，110打數敲出28安含3轟，打擊率2成55。平野進一步指出，根據防護員的判斷以及選手本人的自身感覺，討論後決定下二軍，「畢竟俊秀也是高齡的資深老將，已經不是年輕人，他最能理解自己的身體狀況，也清楚自己的角色，本人判斷現在上場有點困難。」平野直言，以球隊現況來說，暫時不需要勉強陳俊秀上場。平野說，希望陳俊秀下二軍這段期間，無論身體狀況、心理狀態都能調整回來。至於此次下二軍調整時程？平野希望不會太久，「當然是希望他可以馬上回來。」兄弟今日下放陳俊秀，拉上左打重砲許基宏，本季在一軍出賽15場，50打數敲出7安，打擊率1成40。此外洋投德保拉（Jose De Paula）也被下放二軍，明日預計拉上勝騎士（Mario Sanchez），在3連戰最終戰先發交手富邦悍將。