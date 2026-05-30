我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨迎來創黨四十週年，今（30）日於立委何欣純舉辦系列活動青年座談的台中場，副總統蕭美琴特別與民進黨秘書長徐國勇特別到場出席，蕭美琴致詞時表示，即便台灣面對威脅與壓力，世界上仍有越來越多朋友願意為台灣發聲、支持台灣，「成為有自信的台灣人，就是未來面對世界的態度」。蕭美琴表示，民進黨部有一張創黨18位前輩的大合照，提醒在威權時代的台灣曾缺乏言論自由與基本人權，是創黨前輩走過艱辛道路，才有今天民主自由的台灣。而自己與何欣純投入公共事務時，正逢台灣民主轉型，從國會全面改選到1996年第一次總統直選，民主成果得來不易；當時中國以飛彈試射威脅台灣，更凸顯台灣人民堅持民主自由的珍貴。即便台灣面對威脅與壓力，世界上仍有越來越多朋友願意為台灣發聲、支持台灣，「成為有自信的台灣人，就是未來面對世界的態度」。蕭美琴也特別提到與何欣純的革命情感，回憶當年兩人投入公共事務都親力親為，常常下班後，一人趕往台鐵、一人趕往高鐵，各自為地方與國政奔走。更盛讚何欣純至今仍持續為中小企業投入，甚至在業界有「中小企業女神」的稱號，不僅對中小企業的生態與需求十分熟悉，更對台中的市政願景做了多年的扎實準備。何欣純表示，自己年輕時曾參加美台國際青年研習營，當時在美國第一次看見蕭美琴於民進黨駐美辦事處奔走協助，對她的外交專業、國會表現與地方服務留下深刻印象。而目前六都只有台中沒有青年局，未來若擔任市長，將成立青年局、整合跨局處資源，讓青年政策落地執行；同時台中具備無人機與精密製造基礎，國防產業投資能帶動在地產業升級、進入國際供應鏈，為台中創造新的產業活水與青年就業機會。徐國勇致詞時指出，台灣經濟持續成長，明年GDP可望突破34兆元，經濟成果不只反映在股市數字上，更會回到人民生活。政府透過私立大學學費補助、宿舍更新、租金補貼、0到18歲成長津貼、居家醫療照護等政策，讓人民享受到經濟成長帶來的支持，強調民進黨執政始終重視青年、照顧人民，致力讓經濟成果與全民共享。