我是廣告 請繼續往下閱讀

川普回應將放棄主導甘迺迪中心的翻修

美國聯邦地區法院法官庫柏（Christopher Cooper）29日作出裁決，下令美國總統川普（Donald Trump）的名字必須從甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）移除，由川普政府主導、原訂今年7月起閉館2年進行整修的計畫也被喊停。這對於渴望在各項美國文化象徵下留下自己名字的川普來說，可說是一項重大挫敗。川普回應說法官的裁決「令人震驚地」錯誤，但表態將會放棄主導翻修工程，把甘迺迪中心的控制權交還給國會。綜合外媒報導，法官庫柏在裁決書中指出，將川普的名字加入、把中心改名為「川普－甘迺迪中心」（Trump Kennedy Center）的工作是非法的，「甘迺迪中心的設立法規寫得非常清楚，該中心必須以甘迺迪總統命名」，庫柏強調只有國會有權利更改中心名稱，董事會推動改名已經超越法定界限，必須要在14天內將有關「川普－甘迺迪中心」的相關表述全面從官方文件中刪除，且必須拆除所有印有川普名字的實體標示。除此之外，庫柏也裁定原訂閉館兩年的翻修工程必須暫停，認為董事會的相關決定「無視其法律義務」，且似乎早有定見，未對各項方案進行充分審慎地考慮。川普回應表示，他將放棄先前提出的翻新計劃，並將甘迺迪中心的控制權交還給國會。川普補充說，「除非我能自由地做我比任何人都更擅長的事情，在物質、經濟和藝術上讓這個機構重振雄風，否則我對繼續這段注定毫無希望的重建工作沒有任何興趣」。川普批評法官的決定「令人驚訝地」錯誤，應該「感到羞愧」，並稱「激進左翼人士」更關心反對自己而不是設法拯救「一個瀕臨倒閉的表演藝術中心」，但川普也說自己會把甘迺迪中心的運作、維護和管理權完全移交給國會，繼續在其他領域做好總統的本職工作。