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▲藝術家李穀摩受邀現場揮毫後，與駐足欣賞來賓合影，為校慶增添藝文氛圍。（圖／南開科大提供）

▲校慶活動同步舉辦特色車展，展示智慧車輛及相關技術成果，校友回娘家參與車展活動。（圖／南開科大提供）

南投南開科技大學30日迎來55週年校慶，歷屆校友、師生、產官學界代表及地方人士齊聚一堂歡慶，除表揚16位卓越校友，並規劃特色車展、藝術揮毫、校友返校及校慶餐會等系列活動，吸引許多校友返校重溫校園時光，也展現長年深耕技職教育的成果與校友向心力。校慶典禮由董事長董保城及校長楊肅正共同主持，南投縣副縣長王瑞德、臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村等多位來賓到場祝賀，肯定南開科大在人才培育與產學合作上的努力。其中，第九屆卓越校友表揚典禮為活動重點之一，共有16位校友獲獎，涵蓋公共服務、企業經營、學術成就、行誼典範及母校貢獻等類別。獲獎者憑藉專業表現與社會影響力，在各自領域展現亮眼成績，也成為學弟妹學習的典範。校方表示，本屆公共服務類卓越校友包括簡賜勝、李洲忠、陳文忠、高景崇、王致淵及簡宏校；企業經營類有賴昶予、陳富山、劉茂誠、張晏豪及林冠邦；行誼典範類由李豐達獲獎；學術成就類則有謝瑞青及陳柏翔；母校貢獻類則由李政峰及江鈴莉獲表揚。除表揚典禮外，校園同步舉辦特色車展，展示智慧車輛及相關技術成果，呈現學校在車輛工程與智慧科技領域的教學特色與研發能量。知名藝術家李穀摩也受邀現場揮毫，吸引不少來賓駐足欣賞，為校慶增添藝文氛圍。南開科技大學表示，學校55年來秉持「務實、創新、宏觀、通識」的辦學理念，持續培育兼具專業技能與職場競爭力的人才。未來將持續深化產學合作、推動國際交流與永續發展，強化與產業接軌，培育符合社會與產業需求的專業人才。活動在溫馨熱絡的氣氛中圓滿落幕，返校校友與師長交流互動，分享求學與職涯歷程，不僅凝聚校友情誼，也為南開科技大學55週年校慶留下深具意義的一頁。