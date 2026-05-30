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資深媒體人黃光芹日前爆料，當年賴清德與蔡英文進行黨內初選時，賴清德曾在一場民調中勝出，黃國昌便隨即傳簡訊給賴清德表達結盟意願。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今(30)日發文，當年急著想蹭賴清德的黃國昌如今卻天天「仇賴」，早在2018年時代力量決策會議討論是否挺柯文哲時，黃國昌還因堅持不挺而憤而離席，對比現在稱柯文哲為「老大」的態度相當諷刺。他質疑黃國昌簡直變成「恐怖情人」，如今在他的眼裡「千錯萬錯，都是賴清德的錯」，並反問這幾年下來，「請問是賴清德變了？柯文哲變了？還是黃國昌變了？」張育萌回顧黃國昌當年的參選起手式，2015年黃國昌透露在高鐵上，偶遇時任台南市長賴清德，並稱是賴清德鼓勵他「不要再讓了，一定要出來選。」隨後便宣布投入立委選舉，當時黃國昌甚至在媒體茶敘坦言，自己對瑞芳了解不深，還要等美國回來再做功課。面對黃國昌這種「巨嬰個性」，昔日民進黨傾全力相助，賴清德當時更是一早先飛花蓮幫蕭美琴輔選，再轉搭火車衝到金山萬里陪黃國昌掃街，一路待到競總成立，可謂幫到仁至義盡，未料換來如今的局面。黃國昌與柯文哲之間的關係變化，張育萌指出，柯文哲過去拋出「兩岸一家親」時，身為「台獨急先鋒」的黃國昌曾拒絕同台，前幕僚也感嘆，黃國昌在2018年時甚至在黨內拍桌大罵：「如果時代力量要靠柯文哲站台才活得下去，算什麼第三勢力？」他諷刺，黃國昌過去曾評估若黃珊珊參選台北市長，自己就轉戰新北市，結果黃珊珊選了台北，黃國昌卻改口張口就一句「柯文哲老大」，口口聲聲說要選新北，結果「打不過李四川，就倉皇逃跑，還假裝自己沒輸，以為大聲就贏。」他痛批黃國昌政治性格始終如一，永遠都以為大家欠他，所有人幫他都當作是理所當然。