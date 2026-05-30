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▲豐塞卡（Joao Fonseca）的笑容與拚戰精神將成為今年法網難忘的一幕。（圖／美聯／達志影像）

▲科利尼翁（Raphaël Collignon）展現過人的得分效率。（圖／美聯／達志影像）

▲塞倫多洛（Juan Manuel Cerundolo）在烈日之下黑亮的眼眸，如獵人般宰制賽場。（圖／美聯／達志影像）

「哪個球王曾經不是黑馬？」2026法國網球公開賽本月底開打，隨球王辛納（Jannik Sinner）、24座大滿貫冠軍的喬科維奇（Novak Djokovic）紛紛在前幾輪落馬後，男單賽場意外成「黑馬之爭」，戰況變得撲朔迷離。這次幾位有望衝擊決賽舞台的挑戰者，包含豐塞卡（Joao Fonseca）、科利尼翁（Raphaël Collignon）、塞倫多洛（Juan Manuel Cerundolo）都在這道紅土證明題中，用雙腳與雙手寫下令人難以置信的全新解答。19歲的巴西新星豐塞卡在男單第三輪對決39歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）。這場相差20歲的世代對決中，喬科維奇迅速以6-4、6-4連拿兩盤取得絕對優勢，將豐塞卡逼入絕境。然而比賽在第三盤發生轉折。面對體能下滑的喬科維奇，豐塞卡展現強大抗壓性，頻繁運用正拍重砲與網前小球靈活調動對手，以3-6、5-7扳回兩盤。進入關鍵第五盤，豐塞卡在1-3落後下急起直追，單盤狂轟22記致勝球，並在5-5平手時連放三記小球成功破發，隨後在邁向勝利的發球局中連發三記「Ace球」，不可思議地鎖定勝局。歷時4小時53分鐘對峙，豐塞卡以4-6、4-6、6-3、7-5、7-5逆轉勝出，目前他世界排名僅30名，卻成為大滿貫賽史上首位擊敗喬科維奇的青少年選手。一戰成名的他將與兩屆法網亞軍魯德（Casper Ruud）爭奪8強門票。24歲的比利時好手科利尼翁目前世界排名第62名，他在次輪遭遇大會第5種子、以強勢發球見長的23歲美國重砲謝爾頓（Ben Shelton）。這場比賽原本被外界看好是謝爾頓的進攻優勢局，未料科利尼翁展現極佳的攻防韌性，成功化解重砲攻勢。比賽亮點在於科利尼翁對自身發球局的掌控，面對接發球力量強大的謝爾頓，科利尼翁全場未失任何發球局，並送出6次「Love game」，非受迫性失誤僅13次，相當不容易。防守穩健之餘，他全場也打出30記致勝球，並在每盤的關鍵時刻精準完成破發。最終，科利尼翁以6-4、7-5、6-4直落三擊退大會第5種子謝爾頓，挺進法網32強，謝爾頓則遺憾吞下「二輪遊」，而科利尼翁下一輪將迎戰世界排名104名的義大利好手阿納爾迪（Matteo Arnaldi），正式展開「黑馬對決」。24歲的阿根廷紅土好手胡安塞倫多洛目前世界排名第56名，在次輪迎戰24歲的現任球王辛納（Jannik Sinner）。在艾卡拉茲因傷退賽後，辛納被視為奪冠最大熱門，比賽前兩盤一如外界預期，辛納快速以6-3、6-2聽牌，並在第三盤取得5-1領先優勢。然而，辛納隨後突發嚴重中暑症狀，塞倫多洛把握住機會連續拿下18球，展現強大耐力，在後半程20局的比賽中，他靠著幾乎未慢下來的球速一共拿下18局。最終塞倫多洛在烈日下以3-6、2-6、7-5、6-1、6-1的比數「讓二追三」逆轉淘汰辛納。辛納自今年4月起已取下三座ATP1000等級賽事的紅土冠軍，卻在紅土最高殿堂跌跤。塞倫多洛獲勝後瞬間成為網壇風雲人物，辛納的出局也宣告今年法網男單進入群雄割據的新局面。沒有優劣之分，但今年的法網無疑已上升至另一個層次，從王者間的獎盃數量比較，變成黑馬紛紛冒出頭的新賽場，每一位都在高張力的比賽中證明自我，收下的每一球、那一勝，絕對都不是僥倖。哪一個球王不曾經也是「黑馬」呢？從費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇的三巨頭時期，一直到現今辛納與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的新世代之爭，他們都在球場上一關一關擊退對手，頂住強大的身心壓力，走到現在的位置。我們不確定每一個人正站在向上爬升的山坡，還是已到達山頂。只要挑戰持續發生，黑馬只會更多，在豐塞卡、科利尼翁、塞倫多洛相繼成為「挑戰者」之後，即使在後續賽程落敗，也不會改變這幾場比賽的成果。這些結果會帶領他們走向不同的賽場，或是擁有更高的名次，但無可取代的是為網壇注入活力、壓力，兩者並存且融合。滑步之後的紅土仍在飛揚，每一次轉身、起跳的的離心力還在增長。身為球迷、賽事觀眾，我們期待看見王者攀上山峰，也等待著準備十年以上的初心者，從山腳首次出發。