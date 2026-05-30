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馬英九基金會正式對前員工蕭旭岑、王光慈提起訴訟，士林地檢署也證實收到訴狀及相關事證。前立委邱毅今（30）日在臉書發文，引用前立委郭正亮的觀點，直指馬英九提告的背後「一定是金溥聰的主意」。他痛批，金溥聰的目的就是遞刀子給賴清德政府來整死國民黨，他完全無法想像熟悉法律的馬英九為何會如此愚蠢，做出這種損人害己的蠢行。邱毅分析，綠營對此案早已虎視眈眈，從陸委會副主委梁文傑的發言就能看出，民進黨正企圖將台商捐款抹紅成「統戰紅錢」，藉此羅織國民黨入罪並斬斷兩岸和平交流。他警告，若賴清德政府真要動手，不僅被告的蕭旭岑、王光慈難逃法網，作為台商捐款受益與收受者的馬英九本人，恐怕也難逃《反滲透法》與《國安法》的追訴。馬基金會風暴，也燒到職場霸凌與家族內鬨。邱毅指出，隨著王光慈母親的血淚控訴曝光，「職場霸凌」恐成為馬英九的下一個大麻煩，照顧失智老人本就吃力不討好，金溥聰正是利用這點，挑撥馬英九與蕭旭岑、王光慈兩人之間的信任關係，或許也是馬以南憤怒指責、周美青不理會金溥聰的原因。他感嘆「馬英九的蠢、金小刀的壞」，加上趙少康、尹乃菁等人炒作，不僅把風波演變成燎原野火，也讓他對馬英九喪失最後一點敬意。