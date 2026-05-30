加拿大60歲男子肯尼斯·勞（Kenneth Law）涉嫌向數十個國家、共100多人寄送含有致命毒物的包裹「協助自殺」，導致加國14人、英國79人死亡，勞嫌29日已承認14項協助和教唆自殺罪名，恐遭判重刑。
衛報報導，60歲的肯尼斯·勞（Kenneth Law）29日現身安大略省的法庭，親口證實自己在安大略省境內導致14名年齡介於16至36歲的受害者死亡，並承認他郵寄的致命化學毒物，另在英國直接導致了79人死亡。
法庭獲悉，勞嫌將含有毒化學物質的「自殺包裹」寄往全球共41個國家與地區，其中大部分被寄往英國與美國，數量多達1209個。
勞嫌曾任工程師，也曾在多倫多一家飯店擔任廚師，涉嫌經營一系列地下網站，向全球身處風險中的脆弱民眾販售致命化學物質，並用辣椒醬等食品，偽裝是一般商家。
檢方提交了一份超過60頁的犯罪事實陳述書，詳細揭露了多名青少年服毒後的慘狀。在許多死亡案例中，受害者遺體都是被其父母親手發現。內容包括一名年輕男子在服毒後痛苦嘔吐，哭著向父母求救；一名29歲的男子在服毒後自己撥打911求救，哭喊「拜託救我，我要死了」，但救護人員到場後已經失去意識、呼吸困難，送醫後不治身亡；一名英國的受害者撥打緊急求助電話，告知接線員自己已經服毒準備自殺，但隨後就陷入恐慌，哭喊「我不想死」，救護人員趕到現場時已經身亡。
在遭到逮捕時，勞嫌旗下4家公司的Shopify與PayPal帳戶內，已累計收取了29萬6981加幣（約合新台幣700萬元）的暴利。
這起跨國案件凸顯出各國警方，對於推廣自殺及販售致命毒物的網路論壇進行跨國執法的艱鉅挑戰。英國國家打擊犯罪局（NCA）對此案展開深入調查後，發現英國境內共有286人收到了勞嫌寄出的有毒包裹，並已導致112人死亡。加拿大檢方與英國國家打擊犯罪總署於週五宣布達成協議，這意味著勞嫌在英國造成的死亡人數與罪行，也將被法官納入9月量刑的綜合考量中。
加拿大檢方最初以一級謀殺罪起訴勞嫌，但安大略省上訴法院在另一起案件中裁決，單純提供用於自殺的物質，其法律要件不足以支持謀殺或謀殺未遂，加拿大最高法院隨後反駁了這項論點，但並未做出判例規則，因法律見解存在爭議，檢方最終決定調降起訴罪名，依加拿大法律，任何人「教唆或幫助」他人自殺，最高仍可判處14年有期徒刑，勞嫌販售超過1200個包裹至40多個國家，預計將遭判重刑。
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法庭獲悉，勞嫌將含有毒化學物質的「自殺包裹」寄往全球共41個國家與地區，其中大部分被寄往英國與美國，數量多達1209個。
勞嫌曾任工程師，也曾在多倫多一家飯店擔任廚師，涉嫌經營一系列地下網站，向全球身處風險中的脆弱民眾販售致命化學物質，並用辣椒醬等食品，偽裝是一般商家。
檢方提交了一份超過60頁的犯罪事實陳述書，詳細揭露了多名青少年服毒後的慘狀。在許多死亡案例中，受害者遺體都是被其父母親手發現。內容包括一名年輕男子在服毒後痛苦嘔吐，哭著向父母求救；一名29歲的男子在服毒後自己撥打911求救，哭喊「拜託救我，我要死了」，但救護人員到場後已經失去意識、呼吸困難，送醫後不治身亡；一名英國的受害者撥打緊急求助電話，告知接線員自己已經服毒準備自殺，但隨後就陷入恐慌，哭喊「我不想死」，救護人員趕到現場時已經身亡。
在遭到逮捕時，勞嫌旗下4家公司的Shopify與PayPal帳戶內，已累計收取了29萬6981加幣（約合新台幣700萬元）的暴利。
這起跨國案件凸顯出各國警方，對於推廣自殺及販售致命毒物的網路論壇進行跨國執法的艱鉅挑戰。英國國家打擊犯罪局（NCA）對此案展開深入調查後，發現英國境內共有286人收到了勞嫌寄出的有毒包裹，並已導致112人死亡。加拿大檢方與英國國家打擊犯罪總署於週五宣布達成協議，這意味著勞嫌在英國造成的死亡人數與罪行，也將被法官納入9月量刑的綜合考量中。
加拿大檢方最初以一級謀殺罪起訴勞嫌，但安大略省上訴法院在另一起案件中裁決，單純提供用於自殺的物質，其法律要件不足以支持謀殺或謀殺未遂，加拿大最高法院隨後反駁了這項論點，但並未做出判例規則，因法律見解存在爭議，檢方最終決定調降起訴罪名，依加拿大法律，任何人「教唆或幫助」他人自殺，最高仍可判處14年有期徒刑，勞嫌販售超過1200個包裹至40多個國家，預計將遭判重刑。