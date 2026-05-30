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▲《後室》中，飾演家具行老闆的奇維托艾吉佛，不小心墜入一個無邊無際的異度空間。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲NASA在1977年發射兩架探測器，當中攜帶兩張鍍金的銅製黑膠唱片「航海家金唱片」，目的是向宇宙傳遞人類文明。（圖／翻攝自維基百科）

心理恐怖片《後室》改編自4年前在YouTube上爆紅的同名現象級網路都市傳說，電影在台上映4天掀起網路討論熱潮，片中「後室」空間裡出現台語（閩南語）「恁好，恁食飽未？」的女聲播音，讓許多台灣觀眾覺得驚喜又詭譎，而那其實是美國太空總署（NASA）49年前發射到太空、寄給外星文明的黑膠唱片，其中收錄的55種人類問候語之一。《後室》中，男主角奇維托艾吉佛意外進入由無盡辦公室構成的迷宮後，見到一塊被不明人士放置的人形立牌，牌子上的播音設備傳出世界各國語言的問候語，其中一句為台語發音，內容為「太空朋友，恁好，恁食飽未？有閒著來阮遮坐喔！」（您吃飽了嗎？有空就來我們這兒坐喔！）電影中，奇維托艾吉佛在「後室」裡遊走時，不斷聽到這段詭異的錄音，事實上，該段錄音大有來頭，為NASA在1977年發射的航海家1號與2號探測器，當中攜帶了兩張鍍金的銅製黑膠唱片「航海家金唱片」，目的是向宇宙傳遞人類文明，其中收錄包含共55種語言（或方言）的問候語，從古代語言到現代各國語言皆囊括其中。而那句讓台灣人聽了倍感親切的台語問候，是由當時任職於美國康乃爾大學的語言學家許慧如所錄製。目前這兩張黃金唱片分別被搭載在兩架太空探測器上，朝著宇宙兩個不同的方向飛行中，猶如作為向外星文明介紹地球的「瓶中信」。《後室》改編自全球知名的同名網路都市傳說，劇情講述一名身心受創的男子在神祕失蹤後，墜入了一個無邊無際的異度空間，為了將他活著帶回，一名心理治療師被迫踏入這個幽閉、潮濕且充斥著單調黃色壁紙的未知空間，展開一場驚悚的救援行動。