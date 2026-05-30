薔蜜颱風（JANGMI）逐漸增強、可能成為中度颱風，台灣陸上強風、大雨特報。台灣虎航緊急表示，受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，桃園、台南、高雄往返沖繩那霸6段航班提前
；長榮航空也表示，近日部分往返日本沖繩航班時間可能異動。
薔蜜颱風增強！台灣虎航：往返沖繩那霸6航班提前
台灣虎航航班最新動態，官方表示，受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，
台灣虎航航班異動如下：
2026年5月31日航班提前如下：
◾️IT-232／IT-233 桃園往返沖繩那霸
◾️IT-796／IT-797 台南往返沖繩那霸
◾️IT-288／IT-289 高雄往返沖繩那霸
建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，
查詢瞭解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況， 將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
長榮航空：部分往返日本沖繩航班時間可能異動！
長榮航空也表示，航班異動公告，「受颱風薔蜜影響，近日部分往返日本沖繩航班時間可能異動，長榮航空建議旅客前往機場前預先查閱航班到離動態取得最新航班動態。」
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台灣虎航航班最新動態，官方表示，受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，
2026年5月31日航班提前如下：
◾️IT-232／IT-233 桃園往返沖繩那霸
◾️IT-796／IT-797 台南往返沖繩那霸
◾️IT-288／IT-289 高雄往返沖繩那霸
建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，
長榮航空也表示，航班異動公告，「受颱風薔蜜影響，近日部分往返日本沖繩航班時間可能異動，長榮航空建議旅客前往機場前預先查閱航班到離動態取得最新航班動態。」