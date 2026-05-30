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▲響應國際家庭日，台中市府教育局及家庭教育中心今(30)日在中央公園舉辦「Hello, Emotions!」情緒主題嘉年華活動，（圖／台中教育局提供）

▲現場設置拍照打卡區、植藝體驗、茶藝野營及故事分享等活動，親子互動，營造輕鬆溫馨氛圍。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.30)

響應國際家庭日，台中市府教育局及家庭教育中心今(30)日在中央公園舉辦「Hello, Emotions!」情緒主題嘉年華活動，結合親子闖關、情緒體驗、故事分享及藝文展演等內容，假日吸引許多親子攜手參與，透過寓教於樂方式，希能引導民眾認識情緒、促進家庭溝通與互動。今年活動以「情緒有解 家庭有愛」為主軸，將「TAICHUNG」英文字母設計成8個不同情緒角色，象徵信任、好奇、生氣等多元情感，藉由角色互動與遊戲體驗，讓親子共同探索情緒表達與理解的重要性。教育局長蔣偉民表示，家庭是孩子成長的重要場域，情緒教育更是家庭教育的重要一環。市府希望透過創新方式，讓情緒教育更貼近日常生活，協助家長理解孩子需求，也讓孩子學習辨識與表達自身感受，建立良好的家庭互動關係。活動現場規劃「親子特攻隊報到」、「情緒小怪拼字挑戰」等互動關卡，吸引不少家庭共同參與。家長與孩子攜手完成任務，在遊戲過程中學習合作與溝通，也透過情緒角色認識不同情感狀態與因應方式。除闖關活動外，現場也設置拍照打卡區、植藝體驗、茶藝野營及故事分享等活動，營造輕鬆溫馨氛圍，讓家庭成員在休閒互動中增進情感交流。許多家長表示，透過活動不僅增加親子相處時間，也有機會進一步了解孩子的想法與情緒表達方式。台中市家庭教育中心表示，情緒教育推廣將持續延伸，後續並與LaLaport合作推出「開心Play島」情緒故事劇場，活動將持續至6月27日，透過更多元的體驗形式推廣家庭教育理念，鼓勵民眾共同關注情緒健康與家庭關係經營。