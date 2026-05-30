中央氣象署今（30）日下午17時55分發布豪雨特報，表示因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義以南地區及雲林、南投山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
🟡豪雨特報
📌影響時間：30日下午至30日晚上
📍豪雨：屏東縣山區
📍大雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣平地、恆春半島
🟡17:42發布大雷雨
📌持續時間至18時42分
📍陸上警戒區域：屏東縣（長治鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉）
🟡18:07發布大雷雨
📌持續時間至19時07分
📍陸上警戒區域：南投縣（埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉）
雨要下到明天！下周薔蜜颱風再炸雨彈 北台灣嚴防豪雨
氣象署指出，鋒面已逐漸遠離並消散，不過今晨環境中仍殘留較多水氣，南部地區有零星短暫降雨，花東則不定時出現局部陣雨，其餘地區大致維持多雲到晴的天氣。午後受到熱力作用影響，中南部容易出現短暫雷陣雨，尤其山區降雨較為明顯，不排除有局部大雨發生。
到了周日，整體天氣型態與今日相近，花東仍有局部降雨機會，其餘地區以晴到多雲為主，中南部午後則持續有雷陣雨發展，部分地區雨勢可能較大。
下周一、周二薔蜜颱風預估將沿琉球群島附近海域向北移動，目前直接侵襲台灣的機率偏低。不過受到外圍雲系影響，迎風面的北部及宜蘭降雨機率將略為提高，可能出現局部短暫陣雨；其他地區則維持多雲到晴的天氣型態，午後山區仍有局部雷陣雨發展的機會。
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📌影響時間：30日下午至30日晚上
📍豪雨：屏東縣山區
📍大雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣平地、恆春半島
🟡17:42發布大雷雨
📌持續時間至18時42分
📍陸上警戒區域：屏東縣（長治鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉）
🟡18:07發布大雷雨
📌持續時間至19時07分
📍陸上警戒區域：南投縣（埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉）
氣象署指出，鋒面已逐漸遠離並消散，不過今晨環境中仍殘留較多水氣，南部地區有零星短暫降雨，花東則不定時出現局部陣雨，其餘地區大致維持多雲到晴的天氣。午後受到熱力作用影響，中南部容易出現短暫雷陣雨，尤其山區降雨較為明顯，不排除有局部大雨發生。
到了周日，整體天氣型態與今日相近，花東仍有局部降雨機會，其餘地區以晴到多雲為主，中南部午後則持續有雷陣雨發展，部分地區雨勢可能較大。
下周一、周二薔蜜颱風預估將沿琉球群島附近海域向北移動，目前直接侵襲台灣的機率偏低。不過受到外圍雲系影響，迎風面的北部及宜蘭降雨機率將略為提高，可能出現局部短暫陣雨；其他地區則維持多雲到晴的天氣型態，午後山區仍有局部雷陣雨發展的機會。