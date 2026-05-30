我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒37年明星賽投票正如火如荼進行，富邦悍將張奕目前在中繼投手部門以超過8萬5千張票領先，有望連續2年參加「夏季球宴」。不過在今年的明星賽，張奕想嘗試「二刀流」，不僅想上場打擊，還想參加全壘打大賽，他今（30）日受訪時笑說，明星賽可以轉換一下心情，「我會準備打擊手套，棒子可能會跟（張）育成借。」張奕高中就讀日本福岡第一高校，是隊上投打兼修的主力選手，就讀日本經濟大學時期，張奕轉為專任外野手，2016年日職育成選秀，張奕首輪被歐力士隊指名。2018年張奕棄投從打，也就此成為家喻戶曉的旅日好手，2024年張奕返台發展，是悍將主力牛棚投手。張奕目前在中繼投手部門以超過8萬5千張票領先群雄，有望連續2年入選明星賽。不過張奕在今年的明星賽想嘗試「二刀流」，不僅想要上場打擊，還想參加全壘打大賽，「換一個新鮮的事情，每天一直投球，會有一點點枯燥乏味，可以換一下心情。」他笑說，如果順利入選明星隊，還是要看總教練安排。當記者詢問張奕比較想上場打擊還是參加全壘打大賽，他笑說，「為什麼要我選？小朋友才做選擇。」他直言真的會想上場打打看，「我覺得應該會蠻好玩的。」張奕去年明星賽入選中華隊，今年若入選明星賽，應該會在明星隊，他笑說可以做自己，「我會準備打擊手套參加全壘打大賽，棒子可能會跟（張）育成借，要不然跟魔鷹、吉力吉撈·鞏冠借，跟他們各借1支，打不好就換1支。」