我是廣告 請繼續往下閱讀

雙方依舊無法達成共識

美國與伊朗上週就傳出快要達成終戰協議，但本週雙方再度直接駁火，不過，即使爭端重啟，但美伊並未停止外交接觸，美國川普（Donald Trump）美東時間29日聲稱自己將在白宮戰情室召開會議後做出最終決定，然而會議結束後依然沒有任何事情對外宣布。與此同時，伊朗最高領導人穆吉塔巴的顧問雷札伊（Mohsen Rezaei）表示，川普「第三次背叛了外交」，批評川普無意談判。雷札伊在個人X發文表示，「正如預料的那樣，美國總統第三次背叛了外交。他繼續實施海上封鎖，並在談判中提出過度的要求，再次證明他無意談判，而是追求其他目標」。雷札伊所謂的「第三次背叛」外交，可能是指去年以伊12日戰爭，美國談判期間發動午夜之鎚行動轟炸伊朗；另外今年2月底美國攻擊伊朗，也是在雙方進行外交談判期間動手。白宮與德黑蘭在荷姆茲海峽以及濃縮鈾議題上始終無法達成共識，且雙方的立場差異甚遠，彼此對外透露的延長停火諒解備忘錄內容相當不同。不過，中東專家康加盧（Tara Kangarlou）認為，雖然雙方都想以各自的詮釋方式定調戰爭的結束，但看來至少雙方在延長停火這點上應該沒有太大分歧。