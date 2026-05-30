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▲「富市台中 就業成功」就業博覽會，今、明兩日在中友百貨登場，集結60家企業參與徵才。（圖／中友提供）

畢業季求職潮來臨，由台中市政府勞工局、就業服務處與中友百貨聯合舉辦的「富市台中 就業成功」就業博覽會，今、明兩日在中友百貨登場，集結60家企業參與徵才，提供超過3,000個工作機會，其中科技業與服務業均釋出多項中高階職缺，最高月薪上看9萬6千元。此次徵才活動匯聚科技及服務產業多家知名企業，包括上銀科技、大立光電、友達光電、台灣美光、矽品精密工業、大銀微系統及先進光電等科技廠商，以及王品集團、無印良品、雲雀國際、大創百貨、築間餐飲集團、全家國際餐飲、全家便利商店、和德昌、饗賓餐旅及海底撈等服務業品牌，共同參與人才招募。根據主辦單位統計，本次職缺中以科技業薪資表現最受矚目，矽品精密工業開出資深工程師職缺，月薪最高達9萬6千元；王座國際餐飲招募執行營運店長，月薪可達6萬6千元；築間餐飲集團區主管職缺月薪則上看5萬8千元。此外，現場亦有多家企業提供月薪5萬元以上職缺，顯示企業延攬人才需求持續增加。中友百貨表示，百貨地處一中商圈及學區周邊，長期配合政府推動就業服務，希望透過提供徵才場域，協助企業與求職者媒合。適逢畢業求職旺季，活動除提供多元職缺外，也規劃求職形象相關服務，協助新鮮人及轉職民眾做好就業準備。為提升求職競爭力，現場特別設置專業形象棚拍區，提供職場彩妝及證件照拍攝服務，協助求職者建立專業形象。此外，活動期間也推出多項互動贈禮，希望吸引更多民眾參與徵才活動，增加與企業面對面交流機會。勞工局表示，就業博覽會除提供企業徵才平台外，也有助於促進在地人才與產業接軌，協助求職者掌握市場趨勢及就業機會，為即將進入職場的新鮮人及有轉職需求的民眾提供更多選擇。