即將迎接6月端午節，強碰618購物節，最新「買一送一」10大速食優惠一次看！麥當勞、漢堡王、肯德基、頂呱呱、三商炸雞、德克士炸雞都「買一送一」，必勝客、拿坡里、達美樂3大披薩「比買一送一」更便宜，還有摩斯漢堡加10元多一件。
麥當勞：買一送一！年中慶優惠菜單一覽
麥當勞表示，5月27日至6月16日年中慶優惠，連續三週放送優惠，最高可省2864元：
5月27日至6月9日
◾️「買一送一」菜單包括：勁辣香雞翅（2塊）、薯餅、焦糖奶茶（冰）、金選美式咖啡（冰／熱）、金選那堤（冰/熱）及碳酸飲料等指定人氣產品。
◾️「購買指定餐組就送」中薯／4塊麥克雞塊／勁辣香雞翅／OREO冰炫風／麥香魚／麥香雞／麥脆雞腿（原味／辣味）等優惠
◾️加碼「西西里金選冰美式買一送一」、「捲捲薯條送33元小飲」等夏日新品優惠。
6月10日至6月16日
麥當勞M Point點數回饋品項兌點全面8折優惠；新增麥香雞、麥香魚單點與套餐供選擇（主餐搭配中杯可樂＋中薯）。
漢堡王：買一送一12大優惠！雙堡99元、個人4件套餐109元
漢堡王即日起至6月30日，開吃「稅後省一波」全新優惠券，現省2568元菜單一次整理：
◾️買一送一！薯條、4塊雞塊、洋蔥圈、辣薯球、3入黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都「買一送一」。
◾️雙堡99元起！「華鱈魚堡＋雙起士牛肉堡」、「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「洋蔥圈烤牛堡＋脆洋蔥牛肉堡」都特價99元。
◾️4件套餐109元起！「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價109元。
◾️1+1自由配49元起！人氣點心＋小杯飲料或咖啡只要49元，推薦「BBQ培根牛肉堡＋小薯條」69元、「小華堡＋小玉米濃湯」89元。
提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
肯德基：買一送一、蛋撻買6送6！618年中慶優惠券
肯德基2026年中慶購物節最強優惠，全台門市即日起至6月2日：
◾️優惠代碼50517「香酥脆薯（小）買一送一」特價41元
◾️優惠代碼50518「薯餅買一送一」特價40元
◾️優惠代碼50519「4塊上校雞塊買一送一」特價49元
◾️優惠代碼50520「黃金超蝦塊買一送一」特價59元
◾️優惠代碼50446「雙色轉轉QQ球買一送一」特價59元
◾️優惠代碼50521「百事可樂（中）買一送一」特價38元
◾️優惠代碼50524「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價94元
◾️優惠代碼50526「原味蛋撻 x 2」特價66元
◾️優惠代碼50525「青花椒香麻脆雞 x 2」特價103元
◾️優惠代碼50527「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋百事可樂（中）x 2＋南洋酸甜醬（大）」特價299元
下殺58折！
◾️優惠代碼50524「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價94元
◾️優惠代碼50526「原味蛋撻 x 2」特價66元
◾️優惠代碼50525「青花椒香麻脆雞 x 2」特價103元
◾️優惠代碼50527「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋百事可樂（中）x 2＋南洋酸甜醬（大）」特價299元
PK APP獨家優惠！
◾️6月5日、6月12日、6月17日、6月18日、6月26日，指定日期限量開搶，最低6元原味蛋撻、18元咔啦脆雞及18元咔啦雞腿堡（優惠數量有限）
◾️5月26日至6月1日，「原味蛋撻買6送6」特價294元
◾️618活動期間，消費滿79元「免費送蛋撻」每名會員限兌換一次
頂呱呱：買一送一！99元2顆呱呱包 21大優惠券一覽
頂呱呱即日起至6月14日開吃「呱張省優惠券」優惠活動，買一送一、炸雞套餐89元起、2顆呱呱包99元：
◾️買一送一！可口可樂系列飲品、功夫茶系列飲品、地瓜薯條、波浪薯條都「買一送一」，2份「黃金雞塊」99元。
◾️套餐免百元！「原味雞腿＋甜甜包＋40元飲品」89元、「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲品」99元、「呱呱雞排＋40元飲品」129元等。
◾️雙倍優惠：「辣味雞翅2隻」89元、「呱呱包2入」99元、「原味炸雞2塊」109元、「雞脖子2份」109元、「辣味炸雞2塊」129元等。
三商炸雞：買一送一！2脆皮大雞排+6炸雞桶299元
三商炸雞適逢大學放榜，加碼推出最新速食優惠：
◾️買一送一！5月28日至5月30日，秀學生證或准考證享「脆皮大雞排買一送一」特價119元（原價238元），半價優惠慶祝學生搶先放暑假。
◾️超狂炸雞桶299元！即日起至6月24日，「買6塊炸雞桶送脆皮大雞排2份」特價299元（原價628元），全台門市內用或外送可享，外送平台不適用。
◾️即日起至6月24日，「脆皮大雞排」特價89元（原價119元），現省30元。
◾️「脆皮大雞排＋原味薯霸＋迷你可樂」特價149元（原價217元）。
德克士：買一送一！9塊炸雞桶388元 報稅季優惠
德克士表示，即日起至5月31日，全台門市（部分門市依現場供應為準），開吃報稅季「雞省進行式」5折優惠：
◾️4塊德克士雞塊「買一送一」特價59元（原價118元）
◾️「9塊綜合咔滋炸雞桶」特價388元（原價567元）：咔滋脆皮炸雞3塊＋咔滋香辣雞翅3對＋辣咔滋啃骨雞3份
◾️「咔滋脆皮炸雞餐＋送起司蔬菜牛肉堡」特價199元（原價278元）：咔滋脆皮炸雞2塊＋中咔滋薯霸＋38元飲品、送起司蔬菜牛肉堡
◾️「暖心同聚分享餐」特價539元（原價666元）：脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯
◾️「暢銷點心組」特價239元（原價314元／套餐加價購199元）：紫金QQ球2份＋咔滋洋蔥圈＋BBQ烤翅2對＋酥炸杏鮑菇
拿坡里：比買一送一便宜！大披薩、6塊炸雞、6顆蛋塔都199元
拿坡里年中慶優惠，即日起至6月3日，全台門市139間下殺超狂優惠：
◾️不限口味「大披薩」特價199元（原價390元）。
◾️「6塊炸雞或烤雞」特價199元（原價390元）；炸雞可加價30元升級炸雞腿。
◾️「6顆經典蛋塔」特價199元（原價270元）。
推薦加碼優惠，大披薩可加價100元升級新品披薩；加點「現炸薯條」特價40元、「雙份起司」特價50元、8塊「香酥雞塊」特價70元、4入「香草烤雞翅」特價50元、「1.25瓶裝飲料」特價30元。
達美樂：下殺近4折「比買一送一便宜」！大披薩199元、小披薩119元
達美樂表示，畢業季披薩優惠下殺近4折，加購優惠一覽：
◾️外帶大披薩199元、小披薩119元！即日起至6月7日，達美樂限時限店優惠慶，外帶大披薩199元、小披薩119元；指定口味：招牌海鮮四喜／經典四喜／金鑽夏威夷／香草奶油烤雞／和風奶油蟹肉(大披薩限定)／道地美國／白醬彩蔬。
◾️優惠代碼「155422」畢業期末狂歡餐598元：任選2個經典或招牌大披薩。
◾️優惠代碼「994349」畢業期末分享餐799元：任選3個經典大披薩。
◾️優惠代碼「343450」畢業期末派對餐1500元：任選6個經典大披薩。
◾️秀學生證送熔岩可可馬芬！6月1日至6月28日，到達美樂全台門市消費購買披薩並出示學生證，即可免費獲得「熔岩可可馬芬」1個。
◾️加購優惠99元起！單筆消費滿399元，甜披薩新品「雙起司香蕉甜小披薩」與「抹茶麻吉小披薩」加購價169元、「可可融心四重奏」160元、「香蕉雙起司甜酥派」、「鹽酥杏鮑菇」、「紫薯地瓜球」各99元加購優惠。
必勝客：買400元送400元！40歲壽星生日優惠「免費吃到飽」
必勝客來台40周年慶披薩優惠開吃！
◾️買400元送400元！即日起至6月15日，必勝客官網、PK APP，會員單筆消費滿400元「免費送400元商品券組」、滿800元「免費送800元商品券組」。
單筆消費最高贈送「800元商品券組」，恕不累贈；將於符合資格消費之次日發放至會員優惠券匣，兌換期限至2026年8月17日，活動辦法詳情請見官網。
商品券使用期間：
◾️40歲壽星生日優惠免費吃到飽！即日起至6月15日平日限定，凡西元1986年／民國75年出生民眾，活動期間憑有效身分證件至必勝客光復餐廳店，完成拍照打卡並分享活動資訊，本人即可免費享用「必勝客歡樂吧」一次，用餐時間限90分鐘。本活動每日限量40名，依現場到店順序受理，額滿為止；每人限使用一次，實際活動辦法依門市公告為準。
即日起至6月15日，必勝客全台門市，凡西元1986年／民國75年出生民眾，活動期間憑有效身分證件消費滿99元「現折40元」！不可與其他優惠同時使用，實際活動辦法依門市公告為準。
摩斯漢堡：10元多一件！2杯飲料99元 MOS超值省優惠券最後開吃
摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券最後倒數，5月31日前快把握時間吃17張優惠券激省攻略：
◾️加10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。
◾️2杯飲料99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。
◾️「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞表示，5月27日至6月16日年中慶優惠，連續三週放送優惠，最高可省2864元：
5月27日至6月9日
◾️「買一送一」菜單包括：勁辣香雞翅（2塊）、薯餅、焦糖奶茶（冰）、金選美式咖啡（冰／熱）、金選那堤（冰/熱）及碳酸飲料等指定人氣產品。
◾️「購買指定餐組就送」中薯／4塊麥克雞塊／勁辣香雞翅／OREO冰炫風／麥香魚／麥香雞／麥脆雞腿（原味／辣味）等優惠
◾️加碼「西西里金選冰美式買一送一」、「捲捲薯條送33元小飲」等夏日新品優惠。
6月10日至6月16日
麥當勞M Point點數回饋品項兌點全面8折優惠；新增麥香雞、麥香魚單點與套餐供選擇（主餐搭配中杯可樂＋中薯）。
漢堡王：買一送一12大優惠！雙堡99元、個人4件套餐109元
漢堡王即日起至6月30日，開吃「稅後省一波」全新優惠券，現省2568元菜單一次整理：
◾️買一送一！薯條、4塊雞塊、洋蔥圈、辣薯球、3入黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都「買一送一」。
◾️雙堡99元起！「華鱈魚堡＋雙起士牛肉堡」、「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「洋蔥圈烤牛堡＋脆洋蔥牛肉堡」都特價99元。
◾️4件套餐109元起！「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價109元。
◾️1+1自由配49元起！人氣點心＋小杯飲料或咖啡只要49元，推薦「BBQ培根牛肉堡＋小薯條」69元、「小華堡＋小玉米濃湯」89元。
提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
肯德基2026年中慶購物節最強優惠，全台門市即日起至6月2日：
◾️優惠代碼50517「香酥脆薯（小）買一送一」特價41元
◾️優惠代碼50518「薯餅買一送一」特價40元
◾️優惠代碼50519「4塊上校雞塊買一送一」特價49元
◾️優惠代碼50520「黃金超蝦塊買一送一」特價59元
◾️優惠代碼50446「雙色轉轉QQ球買一送一」特價59元
◾️優惠代碼50521「百事可樂（中）買一送一」特價38元
◾️優惠代碼50524「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價94元
◾️優惠代碼50526「原味蛋撻 x 2」特價66元
◾️優惠代碼50525「青花椒香麻脆雞 x 2」特價103元
◾️優惠代碼50527「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋百事可樂（中）x 2＋南洋酸甜醬（大）」特價299元
下殺58折！
◾️優惠代碼50524「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價94元
◾️優惠代碼50526「原味蛋撻 x 2」特價66元
◾️優惠代碼50525「青花椒香麻脆雞 x 2」特價103元
◾️優惠代碼50527「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋百事可樂（中）x 2＋南洋酸甜醬（大）」特價299元
PK APP獨家優惠！
◾️6月5日、6月12日、6月17日、6月18日、6月26日，指定日期限量開搶，最低6元原味蛋撻、18元咔啦脆雞及18元咔啦雞腿堡（優惠數量有限）
◾️5月26日至6月1日，「原味蛋撻買6送6」特價294元
◾️618活動期間，消費滿79元「免費送蛋撻」每名會員限兌換一次
頂呱呱：買一送一！99元2顆呱呱包 21大優惠券一覽
頂呱呱即日起至6月14日開吃「呱張省優惠券」優惠活動，買一送一、炸雞套餐89元起、2顆呱呱包99元：
◾️買一送一！可口可樂系列飲品、功夫茶系列飲品、地瓜薯條、波浪薯條都「買一送一」，2份「黃金雞塊」99元。
◾️套餐免百元！「原味雞腿＋甜甜包＋40元飲品」89元、「原味炸雞＋小地瓜薯條＋40元飲品」99元、「呱呱雞排＋40元飲品」129元等。
◾️雙倍優惠：「辣味雞翅2隻」89元、「呱呱包2入」99元、「原味炸雞2塊」109元、「雞脖子2份」109元、「辣味炸雞2塊」129元等。
三商炸雞適逢大學放榜，加碼推出最新速食優惠：
◾️買一送一！5月28日至5月30日，秀學生證或准考證享「脆皮大雞排買一送一」特價119元（原價238元），半價優惠慶祝學生搶先放暑假。
◾️超狂炸雞桶299元！即日起至6月24日，「買6塊炸雞桶送脆皮大雞排2份」特價299元（原價628元），全台門市內用或外送可享，外送平台不適用。
◾️即日起至6月24日，「脆皮大雞排」特價89元（原價119元），現省30元。
◾️「脆皮大雞排＋原味薯霸＋迷你可樂」特價149元（原價217元）。
德克士：買一送一！9塊炸雞桶388元 報稅季優惠
德克士表示，即日起至5月31日，全台門市（部分門市依現場供應為準），開吃報稅季「雞省進行式」5折優惠：
◾️4塊德克士雞塊「買一送一」特價59元（原價118元）
◾️「9塊綜合咔滋炸雞桶」特價388元（原價567元）：咔滋脆皮炸雞3塊＋咔滋香辣雞翅3對＋辣咔滋啃骨雞3份
◾️「咔滋脆皮炸雞餐＋送起司蔬菜牛肉堡」特價199元（原價278元）：咔滋脆皮炸雞2塊＋中咔滋薯霸＋38元飲品、送起司蔬菜牛肉堡
◾️「暖心同聚分享餐」特價539元（原價666元）：脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯
◾️「暢銷點心組」特價239元（原價314元／套餐加價購199元）：紫金QQ球2份＋咔滋洋蔥圈＋BBQ烤翅2對＋酥炸杏鮑菇
拿坡里年中慶優惠，即日起至6月3日，全台門市139間下殺超狂優惠：
◾️不限口味「大披薩」特價199元（原價390元）。
◾️「6塊炸雞或烤雞」特價199元（原價390元）；炸雞可加價30元升級炸雞腿。
◾️「6顆經典蛋塔」特價199元（原價270元）。
推薦加碼優惠，大披薩可加價100元升級新品披薩；加點「現炸薯條」特價40元、「雙份起司」特價50元、8塊「香酥雞塊」特價70元、4入「香草烤雞翅」特價50元、「1.25瓶裝飲料」特價30元。
達美樂：下殺近4折「比買一送一便宜」！大披薩199元、小披薩119元
達美樂表示，畢業季披薩優惠下殺近4折，加購優惠一覽：
◾️外帶大披薩199元、小披薩119元！即日起至6月7日，達美樂限時限店優惠慶，外帶大披薩199元、小披薩119元；指定口味：招牌海鮮四喜／經典四喜／金鑽夏威夷／香草奶油烤雞／和風奶油蟹肉(大披薩限定)／道地美國／白醬彩蔬。
◾️優惠代碼「155422」畢業期末狂歡餐598元：任選2個經典或招牌大披薩。
◾️優惠代碼「994349」畢業期末分享餐799元：任選3個經典大披薩。
◾️優惠代碼「343450」畢業期末派對餐1500元：任選6個經典大披薩。
◾️秀學生證送熔岩可可馬芬！6月1日至6月28日，到達美樂全台門市消費購買披薩並出示學生證，即可免費獲得「熔岩可可馬芬」1個。
◾️加購優惠99元起！單筆消費滿399元，甜披薩新品「雙起司香蕉甜小披薩」與「抹茶麻吉小披薩」加購價169元、「可可融心四重奏」160元、「香蕉雙起司甜酥派」、「鹽酥杏鮑菇」、「紫薯地瓜球」各99元加購優惠。
必勝客：買400元送400元！40歲壽星生日優惠「免費吃到飽」
必勝客來台40周年慶披薩優惠開吃！
◾️買400元送400元！即日起至6月15日，必勝客官網、PK APP，會員單筆消費滿400元「免費送400元商品券組」、滿800元「免費送800元商品券組」。
單筆消費最高贈送「800元商品券組」，恕不累贈；將於符合資格消費之次日發放至會員優惠券匣，兌換期限至2026年8月17日，活動辦法詳情請見官網。
商品券使用期間：
◾️40歲壽星生日優惠免費吃到飽！即日起至6月15日平日限定，凡西元1986年／民國75年出生民眾，活動期間憑有效身分證件至必勝客光復餐廳店，完成拍照打卡並分享活動資訊，本人即可免費享用「必勝客歡樂吧」一次，用餐時間限90分鐘。本活動每日限量40名，依現場到店順序受理，額滿為止；每人限使用一次，實際活動辦法依門市公告為準。
即日起至6月15日，必勝客全台門市，凡西元1986年／民國75年出生民眾，活動期間憑有效身分證件消費滿99元「現折40元」！不可與其他優惠同時使用，實際活動辦法依門市公告為準。
摩斯漢堡：10元多一件！2杯飲料99元 MOS超值省優惠券最後開吃
摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券最後倒數，5月31日前快把握時間吃17張優惠券激省攻略：
◾️加10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。
◾️2杯飲料99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。
◾️「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。