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麥當勞：買一送一！年中慶優惠菜單一覽

5月27日至6月9日

6月10日至6月16日

漢堡王：買一送一12大優惠！雙堡99元、個人4件套餐109元

買一送一！

雙堡99元起！

4件套餐109元起！

1+1自由配49元起！

▲漢堡王「稅後省一波」最新優惠券！狂吃買一送一、雙堡99元、4件套餐109元。（圖／漢堡王提供）

肯德基：買一送一、蛋撻買6送6！618年中慶優惠券

下殺58折！

PK APP獨家優惠！

頂呱呱：買一送一！99元2顆呱呱包 21大優惠券一覽

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套餐免百元！

▲頂呱呱買一送一！最新「呱張省優惠券」下殺5折起。（圖／頂呱呱提供）

三商炸雞：買一送一！2脆皮大雞排+6炸雞桶299元

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超狂炸雞桶299元！

德克士：買一送一！9塊炸雞桶388元 報稅季優惠

▲比買一送一便宜！畢業季達美樂披薩優惠下殺近4折。（圖／達美樂提供）

拿坡里：比買一送一便宜！大披薩、6塊炸雞、6顆蛋塔都199元

達美樂：下殺近4折「比買一送一便宜」！大披薩199元、小披薩119元

外帶大披薩199元、小披薩119元！

秀學生證送熔岩可可馬芬！

加購優惠99元起！

必勝客：買400元送400元！40歲壽星生日優惠「免費吃到飽」

買400元送400元！

40歲壽星生日優惠免費吃到飽！

摩斯漢堡：10元多一件！2杯飲料99元 MOS超值省優惠券最後開吃

加10元多一件！

2杯飲料99元！

即將迎接6月端午節，強碰618購物節，最新「買一送一」10大速食優惠一次看！麥當勞、漢堡王、肯德基、頂呱呱、三商炸雞、德克士炸雞都「買一送一」，必勝客、拿坡里、達美樂3大披薩「比買一送一」更便宜，還有摩斯漢堡加10元多一件。麥當勞表示，5月27日至6月16日年中慶優惠，連續三週放送優惠，最高可省2864元：◾️◾️中薯／4塊麥克雞塊／勁辣香雞翅／OREO冰炫風／麥香魚／麥香雞／麥脆雞腿（原味／辣味）等優惠◾️、「捲捲薯條送33元小飲」等夏日新品優惠。麥當勞M Point點數回饋品項兌點全面8折優惠；新增麥香雞、麥香魚單點與套餐供選擇（主餐搭配中杯可樂＋中薯）。漢堡王即日起至6月30日，開吃「稅後省一波」全新優惠券，現省2568元菜單一次整理：◾️◾️◾️◾️，推薦「BBQ培根牛肉堡＋小薯條」69元、「小華堡＋小玉米濃湯」89元。提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。肯德基2026年中慶購物節最強優惠，全台門市即日起至6月2日：◾️特價41元◾️特價40元◾️特價49元◾️特價59元◾️特價59元◾️特價38元◾️優惠代碼50524「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價94元◾️優惠代碼50526「原味蛋撻 x 2」特價66元◾️優惠代碼50525「青花椒香麻脆雞 x 2」特價103元◾️優惠代碼50527「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋百事可樂（中）x 2＋南洋酸甜醬（大）」特價299元◾️優惠代碼50524「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價94元◾️優惠代碼50526「原味蛋撻 x 2」特價66元◾️優惠代碼50525「青花椒香麻脆雞 x 2」特價103元◾️優惠代碼50527「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋百事可樂（中）x 2＋南洋酸甜醬（大）」特價299元◾️6月5日、6月12日、6月17日、6月18日、6月26日，指定日期限量開搶，最低6元原味蛋撻、18元咔啦脆雞及18元咔啦雞腿堡（優惠數量有限）◾️5月26日至6月1日，「原味蛋撻買6送6」特價294元◾️618活動期間，消費滿79元「免費送蛋撻」每名會員限兌換一次頂呱呱即日起至6月14日開吃「呱張省優惠券」優惠活動，買一送一、炸雞套餐89元起、2顆呱呱包99元：◾️，2份「黃金雞塊」99元。◾️、「呱呱雞排＋40元飲品」129元等。◾️、「雞脖子2份」109元、「辣味炸雞2塊」129元等。三商炸雞適逢大學放榜，加碼推出最新速食優惠：◾️（原價238元），半價優惠慶祝學生搶先放暑假。◾️（原價628元），全台門市內用或外送可享，外送平台不適用。◾️（原價119元），現省30元。◾️（原價217元）。德克士表示，即日起至5月31日，全台門市（部分門市依現場供應為準），開吃報稅季「雞省進行式」5折優惠：特價59元（原價118元）◾️「9塊綜合咔滋炸雞桶」特價388元（原價567元）：咔滋脆皮炸雞3塊＋咔滋香辣雞翅3對＋辣咔滋啃骨雞3份◾️「咔滋脆皮炸雞餐＋送起司蔬菜牛肉堡」特價199元（原價278元）：咔滋脆皮炸雞2塊＋中咔滋薯霸＋38元飲品、送起司蔬菜牛肉堡◾️「暖心同聚分享餐」特價539元（原價666元）：脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯◾️「暢銷點心組」特價239元（原價314元／套餐加價購199元）：紫金QQ球2份＋咔滋洋蔥圈＋BBQ烤翅2對＋酥炸杏鮑菇拿坡里年中慶優惠，即日起至6月3日，全台門市139間下殺超狂優惠：◾️（原價390元）。◾️（原價390元）；炸雞可加價30元升級炸雞腿。◾️（原價270元）。推薦加碼優惠，大披薩可加價100元升級新品披薩；加點「現炸薯條」特價40元、「雙份起司」特價50元、8塊「香酥雞塊」特價70元、4入「香草烤雞翅」特價50元、「1.25瓶裝飲料」特價30元。達美樂表示，畢業季披薩優惠下殺近4折，加購優惠一覽：◾️；指定口味：招牌海鮮四喜／經典四喜／金鑽夏威夷／香草奶油烤雞／和風奶油蟹肉(大披薩限定)／道地美國／白醬彩蔬。◾️：任選2個經典或招牌大披薩。◾️：任選3個經典大披薩。◾️：任選6個經典大披薩。◾️◾️單筆消費滿399元，甜披薩新品「雙起司香蕉甜小披薩」與「抹茶麻吉小披薩」加購價169元、「可可融心四重奏」160元、「香蕉雙起司甜酥派」、「鹽酥杏鮑菇」、「紫薯地瓜球」各99元加購優惠。必勝客來台40周年慶披薩優惠開吃！◾️單筆消費最高贈送「800元商品券組」，恕不累贈；將於符合資格消費之次日發放至會員優惠券匣，兌換期限至2026年8月17日，活動辦法詳情請見官網。商品券使用期間：◾️一次，用餐時間限90分鐘。本活動每日限量40名，依現場到店順序受理，額滿為止；每人限使用一次，實際活動辦法依門市公告為準。不可與其他優惠同時使用，實際活動辦法依門市公告為準。摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券最後倒數，5月31日前快把握時間吃17張優惠券激省攻略：◾️◾️紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。◾️（原價229元）。