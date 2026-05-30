我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟董事長辜仲諒在球隊陷入8連敗低潮時親自現身台北大巨蛋，霸氣扛下所有戰績不佳的責任。（圖／中信兄弟提供）

▲看台上的中信兄弟球迷面露無奈。對於百萬象迷而言，球團與教練團的忠誠度博弈遠不如一場真實的勝利來得重要，如何修補與球迷間的信任裂痕將是球隊的當務之急。（圖／NOWnews資料照）

中信兄弟近期深陷8連敗的泥淖，球隊內部氣氛降至冰點。就在軍心渙散的最艱難時刻，董事長辜仲諒親自現身台北大巨蛋，以一句「戰績不好，是我的問題」一肩扛下所有責難。這番霸氣發言確實讓許多人動容，也為處於風暴中心的球隊暫時構建了一道壓力防火牆。不過，總教練平野惠一隨後的回應，卻宛如提著汽油救火，徹底點燃了百萬象迷的怒火。他表示：「因為球團這麼支持我，我就算是賭上性命，也要全力去完成使命。」這句本該激勵人心的熱血宣言，卻遭到網友一面倒的冷嘲熱諷。球迷們毫不留情地將平野惠一貼上「狗腿」、「巴結老闆」與「只對發錢的人道歉」的難堪標籤，各種酸言酸語如排山倒海而來：「只對老闆很抱歉，對球迷就不感到抱歉？」、「日本人狗腿起來也是臉皮很厚」。身為長期在第一線觀察台灣職棒生態的媒體人，看到這些激烈留言，我其實一點也不感到意外。平野這番表態之所以讓球迷極度反感，最核心的癥結點並非那句誇張的「賭上性命」，而是他毫無掩飾地展現出極度明顯的「兩套標準」。回顧平野惠一執掌兵符的這段期間，當球隊陷入連敗、球迷在看台上焦急怒吼時，他鮮少在鏡頭前對球迷表達真誠的歉意，甚至長期對媒體與外界保持強硬且不耐煩的防衛姿態。然而，當大老闆一現身，他卻能立刻切換模式，展現出極高的服從度與忠誠度。這種對上卑躬屈膝、對下強硬冷漠的強烈對比，看在那些不離不棄、花錢買票進場支持球隊多年的死忠球迷眼中，自然顯得極度刺眼且諷刺。若繼續往深處挖掘，這場公關危機更赤裸裸地反映了台灣為人詬病的「向上管理」企業文化。不少資深球迷一針見血地指出，平野惠一可能具備越過領隊、直接向大老闆辜仲諒報告的溝通手腕。這種「懂得順應上意」的特質，或許正是他能在戰績低迷時依然穩坐帥位的重要護身符；甚至有球迷拿前任教頭作為對比，暗諷兄弟球團的用人哲學：「能力強但不聽話的會被開除，能力普通但超會服從的就能留任。」辜仲諒董事長願意親上火線扛責，這份保護球隊的氣度絕對值得肯定。但球團高層必須深思的是，如果這場風波最終傳達給球員與教練團的潛台詞是：「只要把老闆哄好、姿態放軟，戰績爛的問題就能獲得喘息空間」，那麼球迷的失望與憤怒只會如雪球般越滾越大。儘管平野惠一擁有複數年合約的保障，加上去年奪冠的光環加持，短期內面臨下課危機的機率確實不高。但「賭上性命」的豪語既然已經脫口而出，若無法在最短時間內用實際的連勝戰績做出強勢回應，這句話終將從激勵口號淪為歷史級別的公關災難。球迷的靈魂拷問已經說得非常直白：「只對老闆抱歉，那我們呢？」職業運動終究是殘酷的成績導向產業，忠誠度與向上管理固然是職場生存法則，但最終能讓球迷閉嘴、讓球團站穩腳步的唯一解藥，只有場上的勝利。平野惠一現在面臨的，早已不只是單純的8連敗戰績壓力，更是他與百萬象迷之間正在急速崩解的信任裂痕。如何修補這道深不見底的鴻溝，絕對比任何口頭上的「賭上性命」都更加迫切。