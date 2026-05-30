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▲《後室》女主角蕾娜特萊茵斯薇，坦言不想自己一個人待在場景裡面。（圖／翻攝自IMDb）

▲《後室》導演凱恩帕森斯（右）才快要滿21歲，就拍出大賣座的熱門話題電影。（圖／翻攝自IMDb）

全球熱映中的話題驚悚片《後室》，不管在台灣還是北美，觀眾皆呈現「兩極化」的反應，喜歡的奉若神作，無感的大罵浪費時間，但美國優先場票房達1040萬美元（約合台幣3.27億元），預估週末3天票房至少7600萬美元（約合台幣23.88億），穩坐週末冠軍，台灣也登上新片首映票房冠軍。片中讓人印象深刻的場景，不但都是真實的，劇組人員搭景用了3個月、超過800坪，連讓人印象深刻的黃色壁紙都用了50種不同的色澤測試後才敲定。《後室》描述家具賣場的老闆，在某個深夜突然進入一個異度迷宮，空間不段延伸，彷彿永遠沒有出口、也找不到盡頭，給觀眾很新奇的恐懼感受。這個讓人看似走不出去的場景，有如片中另一個重要的主角，觀眾無不好奇是怎麼創造出來？其實花了工作人員3個月搭建、佔地超過800坪，連他們置身其中都很容易迷路。在片中的無限延伸空間，現實世界中當然不存在，必須由工作人員自行打造出來，除了佔地寬廣、路線也很迂迴，他們自己都會在裡面迷路，更不要說觀眾看得如墜五里霧中。片中的空間以黃色為基調，也是人員們測試過50種色澤後決定出來的黃色，光是壁紙也印製超過2970平方公尺，儘管片子沒有大型動作或特效場面，呈現出來的視覺風格，卻一樣讓人印象深刻。片子的導演凱恩帕森斯，6月中才要滿21歲，卻已經執導出票房勢必破億美元的大熱賣話題影片，他把布景看成像自己的孩子，認為建造完成是酷的時刻，最後要把它拆掉，則讓他萬分感傷。而男主角奇維托艾吉佛大嘆：「隨著時間越久，精神會開始慢慢被消磨。」彷彿劇中人碰到的困境，女主角蕾娜特萊茵斯薇直呼：「我絕不想自己一個人待在裡面。」也難怪她崩潰、驚慌的表情格外真實、動人。雖然《後室》是一部需要對於故事元素、內容有一些了解才容易理解的影片，不是可以在完全一無所知的情況下感到刺激、好看，卻也呈現出電影未來的新趨勢：年輕導演對於市場主流的年輕觀眾口味掌握準確，成功引起話題、票房自然亮麗，而不是主打的觀眾群，可能對片子有完全不同的評價。不管如何，被話題吸引進戲院的路人畢竟還是花錢買了票，賣座以立於不敗之地。《後室》全台熱映中。