韓國天團 BIGBANG 成員「太陽」睽違3年近日發行第4張個人正規專輯《QUINTESSENCE》，主打歌〈LIVE FAST DIE SLOW〉在各大音樂節目展開精彩的打歌舞台。昨（29）日太陽身穿皮衣外套、頂著銀白色短髮亮相，新造型意外與黃仁勳「撞衫」，引來網友討論，甚至有人調皮問了Meta AI ：「黃仁勳這麼會唱的嗎？」沒想到官方竟神回：「黃仁勳是NVIDIA的CEO，雖然他很愛穿皮衣上台，但唱歌還是交給太陽爸爸吧。」讓網友笑說Meta AI連國民乾爹都敢嗆。

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太陽打歌造型帥炸　大開深V身材超養眼

太陽帶著第 4 張正規個人專輯《QUINTESSENCE》強勢回歸，主打歌〈LIVE FAST DIE SLOW〉登上各大打歌舞台。昨日的舞台創意結合了 KBS 大樓停機坪等特殊空間，帶來了極具視覺衝擊的表演；畫面中太陽頂著銀白色短髮，身穿黑色皮衣外套、皮褲，外套裡則大開深V，好身材讓人看了大飽眼福。

太陽造型「撞衫」黃仁勳　Meta AI連國民乾爹都敢嗆

不過，太陽的造型也與「AI教父」黃仁勳頗為相似，讓網友看了幽默表示：「完了，第一眼還是又看成黃仁勳」、「前幾天不是還在夜市吃烤玉米嗎」、「突然瞄到還想說黃仁勳這麼有活力又唱又跳的」、「自從有人說這一套像黃仁勳以後，我每次看都覺得像黃仁勳，回不去了。」

▲太陽的造型與「AI教父」黃仁勳（如圖）頗為相似，讓網友看了幽默表示：「完了，第一眼還是又看成黃仁勳。」（圖／資料照）
▲太陽的造型與「AI教父」黃仁勳（如圖）頗為相似，讓網友看了幽默表示：「完了，第一眼還是又看成黃仁勳。」（圖／資料照）
此外還有人幽默問Meta AI：「黃仁勳這麼會唱的嗎？」、「這是不是輝達執行長黃仁勳？」沒想到Meta AI竟回：「哈哈不是啦，那個是BIGBANG的太陽Taeyang，不是黃仁勳。黃仁勳是NVIDIA的CEO，雖然他很愛穿皮衣上台，但唱歌還是交給太陽爸爸吧。」網友看了忍不住笑說Meta AI竟然連國民爸爸黃仁勳都敢嗆。


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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...