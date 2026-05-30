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中華職棒「黃衫軍」中信兄弟近期深陷8連敗低潮，中信慈善基金會董事辜仲諒昨（29）現身臺北大巨蛋，親自勉勵「眾兄弟」，還一肩扛起戰績不佳的責任，直言是「我的問題」。此話一出，瞬間引起網路熱議，辜仲諒的暖心談話獲得好評，不少網友認為辜仲諒是真的很愛棒球，「不責怪球隊任何一位的風範真的很棒」、「完全是愛棒球的老闆」、「辜董算是領導者風範」。兄弟開季至今戰績慘烈，5月20戰吞下15敗，且近期吞下一波8連敗，兄弟大老闆辜仲諒昨日賽前現身大巨蛋，親自勉勵兄弟球員，不過兄弟最終遭到逆轉，以2：4不敵悍將。兄弟官方Youtube頻道今日公開談話內容，辜仲諒發表約2分鐘信心喊話，一開頭談到戰績，辜仲諒不怪選手，而是一肩扛起，「我想最近的戰績，大家都知道我們表現不好。主要原因是不是你們的問題，是我的問題，我是講真的，是我的問題。」辜仲諒鼓勵「眾兄弟」要找回打球的樂趣，在上半季剩下的比賽打出好球給球迷看，「我們要全力以赴，我們走出去要像個冠軍一樣，我們是勝利者。我們雖然成績不好，沒關係，我們不放棄，我們繼續努力，帶著笑容。」辜仲諒的暖心喊話公開後，也成為網路熱議話題，不少網友大讚辜仲諒的談話，「他是真的喜歡棒球的人」、「辜董講的真的超棒」、「不責怪球隊任何一位的風範真的很棒」、「完全是愛棒球的老闆」、「撇開個人爭議，辜仲諒才是真正愛棒球的老闆」、「辜董算是領導者風範」。兄弟總教練平野惠一賽前透露，平時就會跟辜仲諒保持密切的溝通，「比如說球隊的方向，都蠻常在做溝通，因為球團跟球隊一直都是非常重視兩方的的溝通，我們也希望無論是球隊、球團，都維持一致的方向性。」平野說，「老闆特別來跟大家講話、激勵大家，身為總教練，其實是對老闆非常抱歉。」