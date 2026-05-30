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▲「さん太（SANTA）」招牌餐點之一的康門貝爾起司蛋包飯，現在在晶華酒店也嚐得到。（圖／晶華酒店提供）

為了證實美味度 參加「日本第一蛋包飯大賽」奪得冠軍

在台選用「陳兵營畜牧場」放牧蛋 蛋黃濃厚度與香氣表現最佳

▲「さん太（SANTA）」在台北晶華推出台灣才吃得到的北海道鱈場蟹焗烤咖哩蛋包飯。（圖／晶華酒店提供）

「2026 漢堡大學｜堡貝，我想漢你談戀愛」市集活動 圓山花博登場

▲「2026 漢堡大學｜堡貝，我想漢你談戀愛」市集活動，今（30）日開始在圓山花博環形與花海廣場登場，吃得到台北萬豪酒店推出的10吋「萬豪巨人堡」。（圖／有趣市集提供）

台北晶華酒店宣布，即日起至6月21日邀請來自日本愛知縣岡崎市、榮獲2023「日本第一蛋包飯大賽（Omurice Stadium）」冠軍的人氣名店「さん太（SANTA）」來台客座，端出「一生必吃一次的蛋包飯」，最招牌的「冠軍經典蛋包飯」將重現社群影片中最經典的「半熟蛋瀑布」瞬間，亦同步推出結合焗烤咖哩、北海道鱈場蟹與波士頓龍蝦的晶華限定版本，單點每份980元+10%起。「さん太（SANTA）」目前於日本共有4家店，其中3家為蛋包飯專門店，人氣最高時單店每日可售出超過400份蛋包飯，店外排隊時間甚至長達6小時。「さん太」之所以能成為日本近年最具話題性的蛋包飯品牌，更是一個從地方老店逆襲成社群傳奇的故事。品牌創立至今已有31年，現由第二代主理人神谷敢太接手經營。原本在外地工作的他，回到家族餐廳接班後，花了三年時間專注研究烹調蛋包飯的技術，之後更開始利用下班時間拍攝料理影片、經營社群，憑藉極具療癒感的「半熟蛋瀑布」畫面與幽默風趣的料理節奏，短短幾年間便累積超過470萬粉絲與25億次觀看量，成為日本最具代表性的蛋包飯網紅主廚。2023年神谷敢太還參加由番茄醬料製造大廠KAGOME舉辦的「日本第一蛋包飯大賽（Omurice Stadium）」。該年度共有123家店參賽，最終「さん太（SANTA）」不僅奪下冠軍，更在決賽中獲得四位評審一致支持，破除只是網路爆紅店的迷思，靠美味實力寫下「全票奪冠」的勵志故事。「冠軍經典蛋包飯」正是當年奪冠品項，以自製番茄炒料拌炒而成的番茄炒飯為基底，再依不同口味鋪上日本A5和牛漢堡排或康門貝爾起司，最上層則覆蓋外部成形、內部保有流心質地的半熟蛋體。神谷敢太主廚對雞蛋品質極為講究，日本本店使用的是以海藻與黃豆粉飼育的有機小農雞蛋；此次來台客座，則特別選用台灣有機小農「陳兵營畜牧場」放牧蛋。為了尋找最接近日本本店風味的雞蛋，主廚更提前來台進行盲測試吃，最終選定蛋黃濃厚度與香氣表現最符合需求的品項。其蛋黃色澤濃郁、質地滑順，能呈現極具光澤感且近似奶油般滑順的半熟蛋體。此份餐中還有A5和牛漢堡排，特別選用日本A5和牛臀肉心部位，將和牛絞碎後加入洋蔥與伍斯特醬調味攪拌，再裹上麵包粉香煎定型。肉汁濃郁卻不過於油膩，與半熟蛋液及番茄炒飯結合後，更能凸顯和牛細膩旨味。另一款康門貝爾起司版本則透過濃郁乳香與蛋香堆疊出更加滑順醇厚的風味層次。另外，由「Funtasty 有趣市集」打造「2026 漢堡大學｜堡貝，我想漢你談戀愛」市集活動，今（30）日至31日在圓山花博環形與花海廣場登場。本屆活動有多款超狂漢堡挑戰規格天花板，像是「台北萬豪酒店」強勢展現王者風範，由期間限定、視覺張力爆表的 10 吋「萬豪巨人堡」，達 6 公斤的碩大體型，豪氣堆疊超過 3 公斤手打牛肉漢堡排、1 公斤酥脆培根與 20 片濃郁切達起司，超狂份直逼一般漢堡的 16 倍。還有世界麵包冠軍與百年鰻魚名店的夢幻聯動，「小倉屋 x 吳寶春」首度聯手便引爆熱門話題，本次活動推出兩款跨界限定商品，其中「皇冠布里歐蒲燒鰻魚堡」嚴選吳寶春柔軟富彈性的皇冠布里歐麵包，搭配小倉屋靈魂炭火現烤蒲燒鰻魚。「2026 漢堡大學｜堡貝，我想漢你談戀愛」活動於今天與明天兩日的下午 13:00 至晚間 22:00（週日到 20:00 ），地點就在圓山花博－環形及花海廣場。