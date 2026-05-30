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不少大學今（30）日舉辦畢業典禮，台北101董事長賈永婕也受邀至台北大學、世新大學擔任致詞貴賓，賈永婕鼓勵畢業生應勇敢追尋自我，不盲目順從他人的期待或社會框架，並且勉勵社會新鮮人要擁有正直、叛逆、勇敢的靈魂，並以霍諾德徒手攀上台北101大樓為例，鼓勵開創和突破。國立台北大學30日舉行114學年度畢業典禮，校方邀請台北101董事長賈永婕擔任致詞貴賓，賈永婕鼓勵畢業生應勇敢追尋自我，不盲目順從他人的期待或社會框架，她強調正直、叛逆與勇敢是生命中不可或缺的特質，呼籲畢業生們在面對外界批評或現實利益時，仍要守住乾淨的靈魂。賈永婕以今年元月美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）徒手攀上台北101為例，強調若沒有叛逆的靈魂，就無法促成這項舉世矚目的開創性活動，她期許每位畢業生都能成為照亮自己與他人的一道光，堅定地活出獨特的生命價值與意義。此外，賈永婕也受邀參與世新大學畢業典禮下午場次，參與者以新聞系、口語傳播系學生為主。她開頭就打趣說，一收到邀請，馬上就答應，因為今日的畢業生很有可能日後會報導、批評她，「我要來請你們未來手下留情。」賈永婕呼籲畢業生要秉持「真實的力量」，她幽默地說：「以後有任何新聞，可以來求證本人嗎？本人一定接受採訪。」