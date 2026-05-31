不少人擔心擦防曬會阻擋紫外線，進而影響維生素D合成，導致增加骨質疏鬆風險。不過，台大醫院皮膚科醫師烏惟新指出，這其實是常見迷思，在現實生活中，一般人幾乎不會因為「防曬做太好」而導致維生素D不足，反而更常見的是防曬不足，讓紫外線傷害持續累積，增加曬傷、光老化、色素沉澱，甚至皮膚癌風險。
維生素D不需曬很久，日常通勤就可能足夠
烏惟新醫師表示，人體合成維生素D的效率比許多人想像中更高，在台灣陽光條件下，一般人每週曬太陽2到3次、每次約10到15分鐘，且避開正午強烈日曬，通常就能讓身體製造所需的維生素D。曝曬面積也不必太大，只要雙手手背、前臂，或小腿等部位接觸陽光，日常通勤、外出買午餐時，其實就可能自然完成。
防曬擦不夠厚 SPF效果常被高估
烏惟新醫師進一步說明，防曬乳瓶身標示的SPF係數，是在實驗室以每平方公分2毫克的標準用量測得，若換算為全身使用，一次大約需要30ml，約等於市售藥妝防曬乳半瓶，光是一張臉，也約需使用一枚10元硬幣大小的量。但現實中，多數人為了追求清爽、不黏膩，實際用量往往只有標準量的1/4到1/2。當塗抹厚度不足時，防曬力並不是等比例下降，而可能明顯打折；也就是說，即使擦了防曬，皮膚仍會接觸到一定量紫外線，並非完全「零日曬」。
完美防曬幾乎不存在
防曬乳也會隨流汗、出油、摩擦而脫落，標準建議通常是每2小時補擦一次，若在戶外運動、玩水或大量流汗，更需要提高補擦頻率。不過烏惟新醫師指出，除了海邊、登山等高曝曬場景，一般人日常上班、室內辦公或短暫外出，幾乎很少真正做到規律補擦，因此生活中仍會接觸到紫外線。這也是為何「擦防曬就會造成維生素D不足」的說法不符合多數人的真實生活情境。
醫師提醒：別為補維生素D犧牲皮膚健康
烏惟新醫師強調，真正需要擔心的不是防曬做太好，而是防曬做得不夠，紫外線造成的曬傷、曬黑、斑點、皮膚老化與皮膚癌風險，都是確定存在的傷害；相較之下，維生素D不足則可透過飲食或營養補充品安全處理。烏惟新醫師提醒，與其為了追求日曬補充維生素D，讓皮膚暴露在曬傷、曬老與皮膚癌風險中，不如確實做好防曬；若擔心維生素D不足，可從鮭魚、菇類、蛋黃等食物攝取，或經醫師評估後補充營養品，才是更安全、有效率的作法。
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烏惟新醫師表示，人體合成維生素D的效率比許多人想像中更高，在台灣陽光條件下，一般人每週曬太陽2到3次、每次約10到15分鐘，且避開正午強烈日曬，通常就能讓身體製造所需的維生素D。曝曬面積也不必太大，只要雙手手背、前臂，或小腿等部位接觸陽光，日常通勤、外出買午餐時，其實就可能自然完成。
烏惟新醫師進一步說明，防曬乳瓶身標示的SPF係數，是在實驗室以每平方公分2毫克的標準用量測得，若換算為全身使用，一次大約需要30ml，約等於市售藥妝防曬乳半瓶，光是一張臉，也約需使用一枚10元硬幣大小的量。但現實中，多數人為了追求清爽、不黏膩，實際用量往往只有標準量的1/4到1/2。當塗抹厚度不足時，防曬力並不是等比例下降，而可能明顯打折；也就是說，即使擦了防曬，皮膚仍會接觸到一定量紫外線，並非完全「零日曬」。
完美防曬幾乎不存在
防曬乳也會隨流汗、出油、摩擦而脫落，標準建議通常是每2小時補擦一次，若在戶外運動、玩水或大量流汗，更需要提高補擦頻率。不過烏惟新醫師指出，除了海邊、登山等高曝曬場景，一般人日常上班、室內辦公或短暫外出，幾乎很少真正做到規律補擦，因此生活中仍會接觸到紫外線。這也是為何「擦防曬就會造成維生素D不足」的說法不符合多數人的真實生活情境。
烏惟新醫師強調，真正需要擔心的不是防曬做太好，而是防曬做得不夠，紫外線造成的曬傷、曬黑、斑點、皮膚老化與皮膚癌風險，都是確定存在的傷害；相較之下，維生素D不足則可透過飲食或營養補充品安全處理。烏惟新醫師提醒，與其為了追求日曬補充維生素D，讓皮膚暴露在曬傷、曬老與皮膚癌風險中，不如確實做好防曬；若擔心維生素D不足，可從鮭魚、菇類、蛋黃等食物攝取，或經醫師評估後補充營養品，才是更安全、有效率的作法。