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▲台電公司鳳山區營業處舉辦捐血活動。(圖／記者黃守作攝)

▲台電公司鳳山區營業處舉辦捐血活動，員工及眷屬踴躍捐血。(圖／記者黃守作攝)

▲台電公司鳳山區營業處舉辦捐血活動，員工及眷屬踴躍捐血。(圖／記者黃守作攝)

台灣電力公司鳳山區營業處29日，在該營業處廣場，舉辦捐血活動，在處長黃明舜號召下，員工及眷屬踴躍捐血，期能盡一己之力，將熱血燃起生命希望，以紓解血荒。台電公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，台電公司鳳山區營業處為推廣公益活動，以及鼓勵員工及眷屬捐血救人，乃舉辦此一捐血活動，吸引大批民眾熱情參與，員工及眷屬也紛紛用熱血響應，大家都希望透過自己的微薄力量，為醫療用血注入更多的資源。台電公司鳳山區營業處處長黃明舜說，每一袋血液，都是一份愛的傳承，該處將持續舉辦有益社會的公益捐血活動，以落實企業社會責任與永續精神。台電公司鳳山區營業處人員也在現場，向民眾宣導節電，以提早因應夏月用電，並設置宣導攤位，向民眾推廣台電電子帳單及台灣電力APP，鼓勵民眾一起節約用電，持續打造更減碳生活。黃明舜指出，能源轉型，資源永續，如同捐血活動，透過人體的再生循環，新血讓血液流動更順暢、促進新陳代謝，而捐出去的「舊血」透過科技技術，予以需要的人身上，賦予新生命，他呼籲更多人加入捐血行列，一起為社會注入更多的「熱血」。