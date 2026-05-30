租屋看房除了注意採光、格局和租金，冷氣安裝方式也可能暗藏地雷。一名網友近日分享照片提醒，若看到冷氣室內機幾乎緊貼天花板，最好提高警覺。由於冷氣上方需要足夠空間作為迴風區域，若距離過近，容易造成冷氣吸回自身吹出的冷風，導致誤判室溫已下降，不僅冷房效果變差，還可能增加耗電量及設備損耗。對此，台電與大金空調都曾提醒，室內機上方應保留足夠距離，避免影響冷房效果，也方便日後維修保養。
租屋族注意！冷氣室內機貼天花板成耗電地雷
近日一名網友在Threads發文提醒：「溫馨提醒，租房子看到這種冷氣扭頭就走！」若看到冷氣室內機幾乎貼著天花板安裝，建議多留意。原PO分享的照片顯示，冷氣室內機與天花板之間幾乎沒有距離，目測不到5公分，讓他直呼這種冷氣沒有預留足夠迴風空間，不僅影響冷房效率，還可能增加耗電量與故障風險，是租屋市場常見的裝潢地雷。
貼文曝光後，引來不少網友留言認同，「哪有冷氣這樣裝的，要預留空間」、「冷氣吸不到氣，再高階的機型吹起來都不會涼」、「冷氣上方至少要留20公分以上給迴風進氣」、「這種安裝方式以後維修也很麻煩，有些機種拆外殼時，上方還有卡扣需要操作空間」。
冷氣為何不能貼天花板？台電示警「迴風不足」：害冷房效果差
事實上，台電過去曾針對冷氣運作原理進行說明。冷氣之所以能判斷室內是否已達設定溫度，關鍵就在室內機上方的進風口。冷氣會持續吸入室內空氣，偵測溫度後再決定是否繼續製冷。
如果吸入的空氣溫度仍高於設定值，系統就會持續運轉並送出冷風；反之，則會降低運轉強度或停止製冷。因此迴風空間是否充足，直接影響冷氣判斷的準確度。
當室內機與天花板距離過近時，容易形成所謂的「短循環」，也就是冷氣把剛吹出的冷空氣又重新吸回進風口，誤以為整個室內已經降溫完成，導致提前降載或停止送冷風。
迴風空間不足不只是冷房效果變差而已，更可能讓冷氣頻繁啟動與停止，增加壓縮機負擔，長時間下來不僅耗電量上升，也會提高零件磨損機率，縮短設備使用壽命。
「迴風空間不足」增加耗電、減少冷氣壽命！大金空調揭正確距離
台電建議，壁掛式冷氣安裝時應避免局部埋入天花板內，或利用木作包覆機體，必須保留足夠的通風與進氣空間，尤其上方及兩側不宜過度貼近牆面或天花板，以免影響空氣循環。另外，冷氣出風口下方也不適合擺放大型櫃體或高家具，避免阻擋冷風擴散，影響整體冷房效率。
除此之外，大金空調在官網分享安裝案例時，也將「室內機塞進天花板凹槽」列為常見錯誤施工之一。業者指出，壁掛式冷氣在安裝時除了考量冷房效果，也要預留未來保養與維修空間。建議室內機與天花板之間至少保留30公分以上距離，左右兩側同樣應保有適當空間，才能兼顧空氣流通及後續檢修需求。
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近日一名網友在Threads發文提醒：「溫馨提醒，租房子看到這種冷氣扭頭就走！」若看到冷氣室內機幾乎貼著天花板安裝，建議多留意。原PO分享的照片顯示，冷氣室內機與天花板之間幾乎沒有距離，目測不到5公分，讓他直呼這種冷氣沒有預留足夠迴風空間，不僅影響冷房效率，還可能增加耗電量與故障風險，是租屋市場常見的裝潢地雷。
貼文曝光後，引來不少網友留言認同，「哪有冷氣這樣裝的，要預留空間」、「冷氣吸不到氣，再高階的機型吹起來都不會涼」、「冷氣上方至少要留20公分以上給迴風進氣」、「這種安裝方式以後維修也很麻煩，有些機種拆外殼時，上方還有卡扣需要操作空間」。
事實上，台電過去曾針對冷氣運作原理進行說明。冷氣之所以能判斷室內是否已達設定溫度，關鍵就在室內機上方的進風口。冷氣會持續吸入室內空氣，偵測溫度後再決定是否繼續製冷。
如果吸入的空氣溫度仍高於設定值，系統就會持續運轉並送出冷風；反之，則會降低運轉強度或停止製冷。因此迴風空間是否充足，直接影響冷氣判斷的準確度。
當室內機與天花板距離過近時，容易形成所謂的「短循環」，也就是冷氣把剛吹出的冷空氣又重新吸回進風口，誤以為整個室內已經降溫完成，導致提前降載或停止送冷風。
迴風空間不足不只是冷房效果變差而已，更可能讓冷氣頻繁啟動與停止，增加壓縮機負擔，長時間下來不僅耗電量上升，也會提高零件磨損機率，縮短設備使用壽命。
台電建議，壁掛式冷氣安裝時應避免局部埋入天花板內，或利用木作包覆機體，必須保留足夠的通風與進氣空間，尤其上方及兩側不宜過度貼近牆面或天花板，以免影響空氣循環。另外，冷氣出風口下方也不適合擺放大型櫃體或高家具，避免阻擋冷風擴散，影響整體冷房效率。
除此之外，大金空調在官網分享安裝案例時，也將「室內機塞進天花板凹槽」列為常見錯誤施工之一。業者指出，壁掛式冷氣在安裝時除了考量冷房效果，也要預留未來保養與維修空間。建議室內機與天花板之間至少保留30公分以上距離，左右兩側同樣應保有適當空間，才能兼顧空氣流通及後續檢修需求。