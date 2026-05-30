星宇航空今（30）日表示，受薔蜜（Jangmi）颱風影響，星宇航空調整5月31日至6月2日台灣往返沖繩及下地島部分航班，並將安排加班機協助疏運旅客。受影響之旅客可免費改票或退票。
星宇航空班機異動資訊如下
加班機：沖繩-台北JX1871 14:00起飛
台北-沖繩JX870/JX871
台中-沖繩JX302/JX303、JX312/JX313
航班延後：
台北-下地島 JX890 延至 6/2 11:15起飛
下地島-台北 JX891 延至 6/2 14:35起飛
台中-下地島 JX308 延至 6/2 JX3308 09:40起飛
下地島-台中 JX309 延至 6/2 13:00起飛
台北-沖繩JX870 13:00起飛
沖繩-台北JX871 16:50起飛
台中-沖繩JX302 14:20起飛
沖繩-台中JX303 17:55起飛
加班機：
實際航班等候主管機關核准後發佈
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）或洽客服中心查詢。
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- 5/31（日）
加班機：沖繩-台北JX1871 14:00起飛
- 6/1（一）
台北-沖繩JX870/JX871
台中-沖繩JX302/JX303、JX312/JX313
航班延後：
台北-下地島 JX890 延至 6/2 11:15起飛
下地島-台北 JX891 延至 6/2 14:35起飛
台中-下地島 JX308 延至 6/2 JX3308 09:40起飛
下地島-台中 JX309 延至 6/2 13:00起飛
- 6/2（二）
台北-沖繩JX870 13:00起飛
沖繩-台北JX871 16:50起飛
台中-沖繩JX302 14:20起飛
沖繩-台中JX303 17:55起飛
加班機：
實際航班等候主管機關核准後發佈
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）或洽客服中心查詢。