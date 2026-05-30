星宇航空今（30）日表示，受薔蜜（Jangmi）颱風影響，星宇航空調整5月31日至6月2日台灣往返沖繩及下地島部分航班，並將安排加班機協助疏運旅客。受影響之旅客可免費改票或退票。

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星宇航空班機異動資訊如下

  • 5/31（日）
航班取消：台中-沖繩JX312/JX313

加班機：沖繩-台北JX1871  14:00起飛

  • 6/1（一）
航班取消：

台北-沖繩JX870/JX871 

台中-沖繩JX302/JX303、JX312/JX313

航班延後：

台北-下地島 JX890 延至 6/2 11:15起飛

下地島-台北 JX891 延至 6/2 14:35起飛

台中-下地島 JX308 延至 6/2 JX3308 09:40起飛

下地島-台中 JX309 延至 6/2 13:00起飛

  • 6/2（二）
航班延後：

台北-沖繩JX870 13:00起飛

沖繩-台北JX871 16:50起飛

台中-沖繩JX302 14:20起飛

沖繩-台中JX303 17:55起飛

加班機：

實際航班等候主管機關核准後發佈

星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站www.starlux-airlines.com）或洽客服中心查詢。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...