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中華職棒中信兄弟今（30）日持續作客臺北大巨蛋，踢館富邦悍將，此役兄弟先發投手鄭浩均重新擦亮「本土王牌」招牌，對悍將主投6局無失分、飆出9K，打線前5局打線2分，9局上一輪猛攻灌進8分，終場兄弟就以10：1輕取悍將，終止近期的8連敗，繼5月16日後相隔14天再度拿下勝利。此役兄弟推出鄭浩均交手悍將鈴木駿輔。兄弟開局就先發制人，一出局後岳政華敲安，隨後王威晨、許基宏獲得保送，兄弟攻佔滿壘，詹子賢敲出游擊滾地球，悍將無法策動雙殺，兄弟先馳得點，取得1：0領先。4局下悍將吹起反攻號角，林澤彬選到保送、張育成敲安，悍將無人出局攻佔一、二壘，鄭浩均解決范國宸後對王苡丞投出觸身球，悍將攻佔滿壘，此時鄭浩均回穩，接連三振申皓瑋、林書逸，讓悍將留下滿壘殘壘。5局上兄弟攻勢再起，江坤宇敲安後到盜上二壘，陳九登把握得點圈機會，敲出生涯首打點，助兄弟取得2：0領先。6局下悍將再度展開反攻，林澤彬、張育成敲安攻佔一、二壘，面對得點圈危機，鄭浩均化身「K博士」，連續對范國宸、王苡丞、申皓瑋投出三振，再度讓悍將留下殘壘。鄭浩均此役主投6局無失分，賞給悍將打線9K，兄弟在7局下啟用牛棚，江忠城中繼1局無失分，8局下李振昌登板，一上場就保送池恩齊，加上盜壘、暴投讓跑者攻佔三壘，又被林澤彬敲出高飛犧牲打，讓悍將追回1分，以1：2落後。9局上兄弟添加保險分，陳九登、岳政華從李吳永勤手中選到保送，王威晨敲出穿越安打，加上悍將傳球失誤，兄弟再添2分，取得4：1領先。王威晨趁傳上二壘，隨後發動盜壘進佔三壘，隨後許基宏、詹子賢保送上壘，兄弟攻佔滿壘，李吳永勤黯然退場。悍將緊急推出賴鴻誠，卻遭到張仁瑋狙擊，中外野安打換回2分，比數拉開至6：1。賴鴻誠解決江坤宇後，又對許庭綸投出保送，兄弟單局第2次攻佔滿壘，黃韋盛在傷口上灑鹽，一發滿貫彈，直接將比分改寫成10：1。9局下盧孟揚登板「關門」，演出3上3下，終場兄弟就以10：1輕取悍將，終止近期的8連敗，繼5月16日後、相隔14天再度拿下勝利。鄭浩均5月13日對悍將僅投0.1局就狂失9分，寫下個人最慘一役，今日繳出6局無失分好投，奪下本季第3勝，此役在滿場4萬人面前成功復仇。