受薔蜜（Jangmi）颱風影響，明（31）日起國籍航空都有航班調整。

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  • 中華航空
受薔蜜颱風影響，明（31日）桃園往返沖繩CI122／CI123、高雄往返沖繩CI132／CI133航班提前。

華航表示，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

  • 台灣虎航
受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，31日IT-232／IT-233桃園往返沖繩那霸、IT-796／IT-797台南往返沖繩那霸、 IT-288／IT-289高雄往返沖繩那霸航班提前。

台灣虎航建議，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢了解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

  • 星宇航空
受薔蜜颱風影響，調整5月31日至6月2日台灣往返沖繩及下地島部分航班，並將安排加班機協助疏運旅客。受影響旅客可免費改票或退票，班機異動資訊如下。

5月31日航班取消：台中-沖繩JX312/JX313加班機：沖繩-台北JX1871  14:00起飛

6月1日航班取消：台北-沖繩JX870/JX871台中-沖繩JX302/JX303、JX312/JX313航班延後：台北-下地島JX890延至6月2日11:15起飛下地島-台北JX891延至6月2日14:35起飛台中-下地島JX308延至6月2日JX3308 09:40起飛下地島-台中JX309延至6月2日13:00起飛

6月2日航班延後：台北-沖繩JX870 13:00起飛沖繩-台北JX871 16:50起飛台中-沖繩JX302 14:20起飛沖繩-台中JX303 17:55起飛

加班機：實際航班等候主管機關核准後發布

星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...