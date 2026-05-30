受薔蜜（Jangmi）颱風影響，明（31）日起國籍航空都有航班調整。
華航表示，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
台灣虎航建議，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢了解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。
5月31日航班取消：台中-沖繩JX312/JX313加班機：沖繩-台北JX1871 14:00起飛
6月1日航班取消：台北-沖繩JX870/JX871台中-沖繩JX302/JX303、JX312/JX313航班延後：台北-下地島JX890延至6月2日11:15起飛下地島-台北JX891延至6月2日14:35起飛台中-下地島JX308延至6月2日JX3308 09:40起飛下地島-台中JX309延至6月2日13:00起飛
6月2日航班延後：台北-沖繩JX870 13:00起飛沖繩-台北JX871 16:50起飛台中-沖繩JX302 14:20起飛沖繩-台中JX303 17:55起飛
加班機：實際航班等候主管機關核准後發布
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
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- 中華航空
華航表示，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
- 台灣虎航
台灣虎航建議，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢了解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。
- 星宇航空
5月31日航班取消：台中-沖繩JX312/JX313加班機：沖繩-台北JX1871 14:00起飛
6月1日航班取消：台北-沖繩JX870/JX871台中-沖繩JX302/JX303、JX312/JX313航班延後：台北-下地島JX890延至6月2日11:15起飛下地島-台北JX891延至6月2日14:35起飛台中-下地島JX308延至6月2日JX3308 09:40起飛下地島-台中JX309延至6月2日13:00起飛
6月2日航班延後：台北-沖繩JX870 13:00起飛沖繩-台北JX871 16:50起飛台中-沖繩JX302 14:20起飛沖繩-台中JX303 17:55起飛
加班機：實際航班等候主管機關核准後發布
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。