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▲「8+9 吧食酒」熱騰騰砂鍋粥，紅蟳、鮮蝦、蚵仔和干貝盡在一鍋，入口鮮甜美味讓人一吃上癮，（圖／業者提供）

▲「8+9 吧食酒」將台式熱炒的豪邁鍋氣、與海鮮、生魚片、砂鍋粥完美融合，一次滿足 。（圖／業者提供）

台中聚餐鬧區、餐廳競爭最激烈的一級戰區公益路，再度迎來強勢新兵 ！台中夜生活指標「8+9 吧食酒」宣布華麗回歸，正式進駐公益路，打造高挑寬敞的全新用餐環境，成為近期最受矚目的聚餐型熱炒餐廳 。「8+9 吧食酒」打破傳統熱炒店的單一框架，將「台式熱炒的豪邁鍋氣」與「海鮮、生魚片、砂鍋粥」完美融合 。在這裡，饕客們可以一邊品嚐鑊氣十足的台式熱炒與精緻下酒菜，一邊享用新鮮生魚片，最後再以一鍋熱騰騰的砂鍋粥完美收尾，將晚餐、宵夜、下酒菜與多人聚餐的需求一次滿足 。「8+9 吧食酒」原本主打披蕯┼啤酒，鎖定年輕客層，迴響不如預期，經重新調整，以「正港台中胃」為主題，主打紅蟳砂鍋粥、超派熱炒與深夜聚餐三大類，要用最台最香與最有氣氛方式，陪伴消費者從晚餐一路吃到深夜。換句話說，不論是下班小聚、朋友狂歡還是公司聚會，「8+9 吧食酒」都提供了一處深夜吃熱、喝冰的豪邁放鬆空間 。歡慶重新回歸，「8+9 吧食酒」祭出超吸睛的震撼優惠！，推出期間限定的「10元生魚片」活動，主打每片只要 10 元的超派價格 。活動期間每日限量供應，賣完為止 。喜愛生鮮熱炒與深夜聚會的市民朋友們，不妨趕緊將這間新店加入口袋名單，手刀快搶一波開幕好康 ！