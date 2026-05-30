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輝達、超微宣布對台投資 COMPUTEX大咖雲集

韓媒關注台灣半導體地位 憂韓國角色被定格

黃仁勳將訪韓國 業界關注對韓投資

台北國際電腦展（COMPUTEX）進入開幕倒數，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等晶片巨頭將齊聚台灣，發表重量級新品及產業最新動態。韓媒也報導，輝達、AMD加大對台投資，AI半導體價值鏈進一步集中在台灣的可能性越來越大。輝達執行長黃仁勳近日抵台，密集拜會合作夥伴，並出席在台灣新總部預定地舉行的員工大會。6月1日率先舉辦GTC Taipei為電腦展拉開序幕。黃仁勳也表示，輝達已大幅增加在台灣的支出，每年在台投資與採購金額將高達1500億美元以上，遠高於四年前的100億至150億美元。輝達計畫在台灣加強與全球最大晶圓代工廠台積電的合作，並擴大與鴻海、緯創、廣達等人工智慧伺服器製造合作夥伴的結盟。AMD執行長蘇姿丰近日也已抵達台灣，超微也宣布將在台灣的AI基礎建設生態系投資超過100億美元，目標是實現「更高性能、更高效率以及更快速地部署AI系統」。英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）也將在台北電腦展發表主題演講，屆時他們將深入探討各自的AI資料中心產品。韓媒《Hankyung》報導，隨著輝達和AMD相繼加大對台灣的投資，卻遲遲沒有宣佈在韓國的直接投資計劃，人工智慧半導體價值鏈（涵蓋設計、製造和組裝）進一步集中在台灣的可能性越來越大。隨著台灣崛起為人工智慧半導體一體化中心，市場格局正在轉變，韓國作為高頻寬記憶體（HBM）等關鍵組件供應商的角色日益凸顯。韓媒《中央日報》也報導，市場預測，AI半導體供應鏈「過度傾斜台灣」的現象未來將進一步深化。有專家指出，當台灣崛起成為集設計、製造、封裝、伺服器生產於一體的整合型重鎮時，韓國相對而言卻逐漸陷入了被定格在僅供應高頻寬記憶體（HBM）等記憶體角色的困境。半導體業界相關人士直言，「在東亞地區，台灣是唯一具備涵蓋AI所有領域之整合型基礎建設的國家。」此外，黃仁勳在結束COMPUTEX後將訪問韓國，業界人士指出，「黃仁勳從未像對台灣那樣，直接公開對韓國的具體直接投資計畫，因此他本次訪韓將釋出何種水準的合作與投資訊息，已成為業界最大的關注焦點。」