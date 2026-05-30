「台版Jennie」孫淑媚近來因為奇蹟逆齡的外貌成為熱門話題，就讀世新大學上海境外碩士在職專班的她，已經完成論文和口試，今（30）日現身學校參加畢業典禮，稍早，孫淑媚在IG釋出穿碩士服的的照片和影片，45歲的她保養得當，視覺年齡與大學生並無二致，相當凍齡。

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孫淑媚公開畢業照　與同學拋碩士帽

曝光的照片，孫淑媚中長髮側撥，化上脂粉，戴細框圓眼鏡，穿著黑白相間的碩士袍，拿著畢業證書和同學、師長留影，還有在學校大門口與同窗拋丟碩士帽的畫面，象徵告別學生身分、迎接全新未來。

孫淑媚除了是世新大學上海境外碩士在職專班的學生，去年還接棒歌手李翊君，出任上海MBA學生會會長的職位，她致詞時表示，未來將延續服務師生的優良傳統，不同於其他名人經常分享回到校園唸書的動態，孫淑媚對進修一事極其低調，鮮少人知她重拾學生身分。

▲孫淑媚完成世新上海境外碩士在職專班的論文、口試，30日現身校園參加畢業典禮。（圖／翻攝自孫淑媚IG@shumaysun）
▲孫淑媚完成世新上海境外碩士在職專班的論文、口試，30日現身校園參加畢業典禮。（圖／翻攝自孫淑媚IG@shumaysun）
▲孫淑媚穿著黑白相間的碩士袍，拿著畢業證書在校園留影。（圖／翻攝自孫淑媚IG@shumaysun）
▲孫淑媚穿著黑白相間的碩士袍，拿著畢業證書在校園留影。（圖／翻攝自孫淑媚IG@shumaysun）
不只孫淑媚　許瑋甯、林心如都是校友

近年有許多知名藝人選擇就讀世新大學在職專班，尤其是上海境外碩士在職專班和傳播相關系所，如許瑋甯、林心如、曾莞婷、徐若瑄、寇世勳、劉德凱、劉錫明、曹啟泰、王振復等「星級」學生和校友。

資料來源：孫淑媚IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。